«الصحة» تعزز الوعي بالغذاء الصحي خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الفعالية التوعوية المجتمعية الخاصة ببرنامج الغذاء الصحي، الذي أطلقته بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لتعزيز الوعي بالغذاء الصحي، وتزويد أفراد المجتمع بمهارات إعداد وجبات صحية سهلة وسريعة، وذلك على مدى أسبوعين خلال شهر مارس الجاري.

وتضمنت المبادرة التوعوية التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، برعاية من شركة «كليك أون» في عدد من مراكز التسوق، مثل اتحاد مول بدبي وقرية التراث بالشارقة وكارفور سيتي سنتر عجمان وأسواق رأس الخيمة ومول أم القيوين واللولو هايبر ماركت بالفجيرة، وبالتعاون مع المكاتب التمثيلية للوزارة في جميع إمارات الدولة.

وتخللت الفعاليات ورش عمل قدّمها طهاة متخصصون من فندق هوليداي إنترناشيونال بالشارقة وفندق المرجان برأس الخيمة، بالإضافة إلى توزيع كتيبات الوصفات الغذائية الصحية وتقديم نصائح واستشارات تغذوية للجمهور وهدايا وقسائم شرائية مقدمة من شركة كليك أون، إلى جانب العديد من الورش التوعوية الافتراضية للعديد من موظفي الجهات الحكومية.

خيارات

واستهدفت المبادرة زيادة وعي أفراد المجتمع حول أهمية اتخاذ خيارات غذائية أفضل عند التسوق، وإعداد الوجبات الصحية في المنزل خلال شهر رمضان المبارك، وكيفية تطبيق مهارات الطهي الصحي، وإعداد الوجبات بطرق سلسة وبتكلفة منخفضة، إلى جانب تسليط الضوء على فوائد الأغذية الصحية.

وقالت نوف خميس مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يأتي برنامج الطبخ الصحي الذي نظمته الوزارة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ضمن خطط الوازرة لتعزيز صحة المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة واتباع الأساليب والأنماط الغذائية الصحيحة، التي تنعكس إيجاباً على الحالة التغذوية والصحية والحد من انتشار الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالتغذية».

وأوضحت خميس أن شهر رمضان المبارك يُعد فرصة جيدة لترك العادات الغذائية السيئة والبدء بتناول الطعام الصحي، حيث يتم فيه تقليل عدد الوجبات بما يساعد على تحفيز الجسم لاستخدام الدهون كمصدر للطاقة، مشيرة إلى أن الورش التفاعلية ركزت على طريقة اختيار الأطعمة الصحية والمتوازنة والمغذية، وكيفية تحضير وجبات صحية سريعة وسهلة، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل عن فوائد الأطعمة الصحية ودورها في المحافظة على الصحة العامة.

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