محاكم دبي تنظم مختبر خدمات لاستكشاف تقنية Chat GPT

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 بالتنسيق مع نادي المبدعين في محاكم دبي مختبر خدمات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين على مدار يومين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ سياسة «خدمات 360»، حيث تضمن المختبر تمارين تصميم خدمات العام الجاري في السياسة وهي (التنفيذ، الكاتب العدل، والإصلاح الأسري) وجلسات تعريفية حول تقنية Chat GPT، والتي طورها معهد Open AI.

وتم التطرق في المختبر لأدوات تحديد الخدمات وشركائها، وفهم الحاجة للتغيير والتطوير، فهم شخصيات وسلوك المتعاملين، وسفاري الخدمات ورحلة المتعامل الحالية ومخطط الخدمات، وشمل اليوم الثاني أفكاراً لتصميم الرحلة المثالية للمتعامل وتفنيدها حسب مخطط التقارب وتشجيع 6 أنماط للتفكير لهذه الأفكار بحسب أداة تفكير قبعات دي بونو، ووضع خط أساس قياس لمؤشرات الخدمات ومستهدفاتها، وإعداداً لخطة العمل مع الشركاء وتقييماً لمخاطر خطوات تطبيق التحسين.

كفاءة

واستهدف المختبر تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والبحث في إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الصناعي الحديثة لتحسين عمل المحاكم وتسريع الإجراءات. خلال المختبر، اطلع المشاركون على إمكانيات استخدام تقنية Chat GPT في خدمة المتعاملين في محاكم دبي، كذلك أعمال الترجمة الفورية، إعداد الوصف الوظيفي، والبحث في قواعد التشريعات، ونصائح لتفادي تفاقم حالات الخلاف الأسري، وغيرها من الإمكانيات الكثير.

وشارك في المختبر عدد من شركاء الخدمات، من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ودبي للاقتصاد والسياحة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة دبي الرقمية.

ومن جانبه، أشار محمد العبيدلي رئيس نادي المبدعين «تقوم مختبرات الابتكار، أو مختبرات الخدمات على منهجية مدروسة تستخدم طرقاً ووسائل مبتكرة للتوصل إلى أفكار مبتكرة وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية. ويتم ذلك من خلال جمع كل الأطراف المعنية بالمختبر لمناقشة مواضيع ضمن فرق عمل محددة».

ويأتي هذا المختبر ضمن جهود محاكم دبي المستمرة لتطوير قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال التركيز على استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الابتكار في العمل الحكومي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز