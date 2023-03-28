«إقامة دبي» تدعم المشاريع المنزلية في معرض رمضان

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، معرض رمضان لعام 2023 والذي يستضيف عدداً من الجهات التجارية، بهدف تقديم عروض ومميزات حصرية تسعى إلى تلبية احتياجات الموظفين لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ضمن جهودها المجتمعية وفي إطار حرصها على تكريس السعادة وجودة الحياة.

ويأتي تنظيم المعرض استكمالاً لسلسلة المعارض والفعاليات التي تنظمها إقامة دبي، بالتزامن مع المناسبات الوطنية والدينية والمجتمعية والعالمية، بغرض توظيفها في تحقيق أهدافها واستراتيجياتها المتعلقة بتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين وتحقيق جودة الحياة التي تنسجم مع توجهات إمارة دبي، وتواكب سياستها فيما يتعلق برفاهية العيش والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

وأكد اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد المالية والبشرية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المعرض يأتي ضمن مستهدفات إقامة دبي في تحقيق السعادة وجودة الحياة، من خلال استقطاب العديد من الجهات التجارية، لتقديم عروض تنافسية، تسهم في تلبية احتياجات الكوادر البشرية العاملة في الإدارة العامة، وتخفف عنهم متطلبات الشهر الفضيل واحتياجات عيد الفطر المبارك، ويقود إلى تحقيق نوعٍ من التكافل والتشاركية التي تحقق السعادة وترفع من جودة الحياة لديهم.

وأضاف إن إقامة دبي حريصة على توظيف المناسبات بمختلف أنواعها لتحقيق الأهداف الرئيسية، حيث يلبي المعرض الأهداف الروحانية للشهر الفضيل من خلال تعزيز مبدأ التنافسية، وتوفير عروض تتناسب مع قيم شهر رمضان المبارك، وتعزز من التعاون الاجتماعي بين الجهات التجارية والمستهلكين، إلى جانب تكريس هذه الثقافة وتعميمها بما ينسجم مع الموروثات الأصيلة للشعب الإماراتي.

وأوضحت مريم المالح رئيس قسم السعادة أن المعرض يستضيف نحو 18 من الجهات التجارية وأصحاب المشاريع المنزلية في المبنى الرئيسي لإقامة دبي، التي وفرت لهذه الجهات مساحة مجانية من دون رسوم، تقوم بقديم عروض وخصومات تتراوح بين 20 % وحتى 50 %، وأكدت المالح أن إقامة دبي أسهمت في دعم تلك المشاريع عبر التسويق للجهات التجارية والمشاريع المنزلية المشاركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق بطاقة السعادة.

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