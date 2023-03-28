«حماية شرطة دبي» يطلق ملتقى الربيع الطلابي

المصدر: دبي - البيان

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انطلق يوم أول من أمس ملتقى الربيع الطلابي 2023 تحت شعار «نتدرب لنحمي»، والذي ينظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الشركاء الداخليين بشرطة دبي، بمشاركة ما يزيد على 270 طالباً وطالبة.

وتتضمن فعاليات الملتقى لهذا العام، فعاليات رياضية وأخرى تطوعية، منها توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، والمشاركة بفعالية مدفع الإفطار التراثي، والذي اعتادت شرطة دبي على تنفيذه خلال أيام شهر رمضان المبارك بمواقع مختلفة من إمارة دبي، كموروث شعبي تنفذه شرطة دبي منذ ستينيات القرن الماضي، ويحظى بتجاوب جماهيري كبير، إلى جانب مشاركة طلبة الملتقى بفعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 26، وذلك للاستماع لحفظة القرآن الكريم من الفئات العمرية الطلابية، والتعرف على تجربتهم في الجمع بين حفظ القرآن الكريم ومتابعة دراستهم.

كما تتضمن الفعاليات، زيارات ميدانية للطلبة، للعديد من الإدارات العامة لشرطة دبي، مثل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للعمليات، ومركز الابتكار، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي ستقام بعد الإفطار.

وأكد العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، حرصهم على استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مفيدة تبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، ذلك أن تفعيل برامج الرعاية الطلابية في فترة العطلات المدرسية يقع في سلم أولويات الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية، خصوصاً وأن الدراسات تشير إلى أن وقت الفراغ يعد عاملاً رئيسياً لانحراف الشباب وانجرافه للإدمان، منوهاً أن الملتقى موجه لكل الطلاب والطالبات ومن كل الجنسيات.

من جانبه ذكر الملازم أول خليل ميرزا رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولي، بأن الملتقى يهدف إلى شغل وقت فراغ الطلبة خلال العطلة الحالية ببرامج مفيدة ومتنوعة، تقيهم مخاطر وقت الفراغ، وفي الوقت ذاته تغذي عقولهم ببرامج معرفية تشكل سداً لكل ما من شأنه أن يزعزع الاستقرار النفسي والاجتماعي للطالب وأسرته.

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