«الشارقة للمواشي» يعلن عن مواعيد عمل السوق خلال رمضان المبارك

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن سوق الشارقة للمواشي، أحد مشاريع الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تغيير ساعات العمل حسب المتطلبات التشغيلية للسوق خلال شهر رمضان المبارك، لتتناسب مع مرتادي السوق من التجار والأفراد، ولتسهيل عملية سير العمل وفق إجراءات سلسة وسريعة، مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة العامة.

وقال عبدالله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي: حرصت إدارة سوق المواشي على تجهيز جميع المرافق وتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها مرتادو السوق خلال شهر رمضان المبارك، وبذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبالسرعة المطلوبة تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد

ويفتتح سوق الشارقة للمواشي أبوابه أمام مرتاديه خلال الشهر المبارك يومياً من الـ7 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل، وأما مسلخ المواشي فيعمل يومياً من الـ 7:00 صباحاً وحتى الـ 5:00 مساءً، فيما يفتح مسلخ الدواجن يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، ويغلق السوق مرافقه فترة الإفطار حسب توقيت أذان المغرب، كما يغلق السوق فترة صلاة الجمعة.

كلباء وخورفكان

ويفتح سوق المواشي في كلباء ومسلخ خورفكان أبوابه أمام الزوار خلال أيام الشهر الفضيل، يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة، حيث يفتح السوق أبوابه من 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، ويغلق وقت صلاة الجمعة من الساعة 11:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

ويتميز سوق المواشي بالشارقة بالعديد من المزايا التي تجعل منه واحداً من أهم أسواق المواشي على مستوى المنطقة والدولة، من حيث موقعه الاستراتيجي الذي يقع على محورين هما شارع الشارقة - الذيد شارع الإمارات العابر، ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع فيها 140 محلاً لبيع الأغنام مزودة بـحظائرها و26 محلاً لبيع المواشي(الأبقار)، 73 محلاً لبيع الدواجن ومسلخاً للمواشي وآخر للدواجن، بالإضافة إلى 44 محلاً لبيع الأعلاف و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام و30 محلاً للمشاتل وساحة للمزادات لبيع المواشي وساحة أخرى لسوق الجمعة ومسجد يتسع لـ 386 مصلياً ومسلخاً للمواشي يتسع لنحو 200 رأس من الماشية في الساعة.

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