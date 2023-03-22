تعديل ساعة الذروة لـ "درب" ولا تغيير في خدمة "المواقف" بأبوظبي خلال رمضان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أنه لا تغيير في خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان الفضيل، وسيتم العمل بها حسب النظام الحالي حيث ستُطبق رسوم المواقف العامة السطحية من يوم الاثنين إلى يوم السبت، من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 صباحاً، وستكون الرسوم مجانية في يوم الأحد.

أما بخصوص لنظام التعرفة المروية "درب" فتقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت، وستكون الرسوم مجانية يوم الأحد، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة المرور والتنقل خلال الشهر.

النقل العام

وأكد المركز أن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان متوفرة في مدينة أبوظبي وضواحيها طوال أيام الأسبوع وتبدأ في الفترة الصباحية بين الساعة 5:00 و6:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 1:00 صباحاً، أما خدمات الحافلات في الضواحي ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً كما سيكون هناك تغيير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات.

وفي مدينة العين ستعمل شبكة النقل بالحافلات العامة خلال شهر رمضان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 صباحاً، أما خدمات الحافلات في الضواحي ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً وبعضها حتى 12:00 صباحاً، فيما سيبقى التواتر الزمني لمعظم خدمات الضواحي من دون تغيير، بينما سيكون هناك تغير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات داخل مدينة العين.

وستكون خدمات حافلات النقل العام في منطقة الظفرة خلال الشهر الفضيل متوفرة حسب ساعات التشغيل الاعتيادية باستثناء تعديلات طفيفة، فيما ستتوقف الحافلات عن العمل خلال فترة الإفطار.

اما بالنسبة لخدمة أبوظبي إكسبرس، ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بخدمة حافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعمل هذه الخدمة حسب الجدول الحالي من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً طوال أيام الأسبوع.

للاطلاع على مواعيد الحافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.

اسعاد المتعاملين

وأوضح المركز أن اثنين من مراكز إسعاد المتعاملين ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان، هما مركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، ومركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً، فيما ستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً.

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