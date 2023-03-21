ولي عهد الشارقة يشهد تخريج الطلبة الضباط ودورة الترقي لرتبة ملازم

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل تخريج الدفعة (23) من الطلبة الضباط والدفعة (2) من دورة الترقي لرتبة ملازم.

واستهل حفل التخريج الذي أقيم على ميدان أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تلاه دخول الخريجين لميدان التخريج، عقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة كلمة رحب في مستهلها بسمو ولي العهد والحضور، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل تحت ظل قيادتها الرشيدة كل جهدها، وتوظف كل طاقاتها لتحسين جودة الحياة الأمنية والمعيشية للمواطن والمقيم، والارتقاء بالبلاد لتصبح في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم التطور والازدهار والنماء في شتى نواحي الحياة.

وتناول مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية جهود طلبة الأكاديمية في تحقيق الرؤية الموضوعة قائلاً: نلتقي اليوم بعد عام آخر من العطاء قدمته هذه المؤسسة الأكاديمية الأمنية بجدّ واجتهاد طلبتها وكادرها التعليمي والتدريبي، نلتقي لنجدّد عهدنا، بأننا ماضون قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا ورؤيتنا وتطلعنا للمستقبل.

بعد ذلك استأذن قائد الاستعراض سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة لبدء العرض العسكري، الذي شارك فيه طلبة الأكاديمية من جميع الدفعات، وطلبة دورة الترقي لرتبة ملازم، قدموا من خلاله عروضاً عسكرية وتشكيلات وفنوناً تعكس المهارات التي تلقوها خلال فترة التدريب والتأهيل في الأكاديمية، والانضباط والالتزام بأداء المهام العسكرية.

وتفضل سموه بتكريم المتفوقين من الخريجين.

كما كرم أوائل دورة الترقي لرتبة ملازم.

وقام طلبة الدفعة 23 بتسليم علم الأكاديمية إلى الدفعة 24، ليعزف بعدها سلام العلم، ثم أدى الخريجون قسم الولاء لله والوطن، تقدم بعدها قائد الاستعراض من المنصة الرئيسة للاستئذان بالانصراف من راعي الحفل.

واختتمت فعاليات حفل التخريج بالتقاط الصور التذكارية لسمو ولي عهد الشارقة مع الضباط الخريجين وأعضاء مجلس الأكاديمية، مهنئاً سموه الخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية، كما حثّهم على بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن والدفاع عن إنجازاته ومكتسباته.

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