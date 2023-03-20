تعاون بين هيئة تنمية المجتمع في دبي و«فتافيت» لدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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تواصل هيئة تنمية المجتمع خطتها في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، من خلال إطلاق مختلف المبادرات والفعاليات، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مهاراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم، ما يسهم في تعزيز دورهم في كل قطاعات المجتمع. وكجزء من مبادرات المسؤولية المجتمعية، تتعاون هيئة تنمية المجتمع في دبي للمرة الثانية مع شبكة الطبخ العربية «فتافيت»، لتسليط الضوء على هذه الفئة المهمة من المجتمع بأسلوب جديد ومبتكر؛ نظراً للنجاح الذي حققه التعاون السابق في العام الماضي. كما يسهم هذا التعاون الإنساني مع «فتافيت» في خلق فرص جديدة لأصحاب الهمم، من خلال تمكينهم وإشراكهم في مختلف الأدوار التي تتناسب مع إمكاناتهم ومؤهلاتهم وظروفهم المختلفة.

حقوق

وقالت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع: «يسهم تعاوننا مع «فتافيت»، شبكة الطبخ العربية التي تحظى بشعبية واسعة، في تسليط الضوء على حقوق أصحاب الهمم وأهمية مساهمة مؤسسات القطاع الخاص وجميع الفاعلين في المجتمع المحلي في تمكينهم ودمجهم والتوعية بالقضايا الاجتماعية التي تمسهم. وقد لمسنا أثر هذا التعاون في حملات سابقة من خلال إقبالهم على متابعة القصص المصوّرة التي تُعنى بقضايا وقصص هذه الشريحة المهمة، وتُظهر الفرص الكبيرة التي تنتظرهم ليكونوا أشخاصاً فاعلين ومساهمين إيجابيين في الحياة والمجتمع».

وبمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون تم إشراك أصحاب الهمم في الفعاليات والتدريبات التي تم تنظيمها من قِبَل هيئة تنمية المجتمع في دبي و«فتافيت»، حيث سيتم مشاركة الجمهور تفاصيلها من خلال مقاطع فيديو مصوّرة ستتم مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لكل من الهيئة و«فتافيت».

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