انتخاب سارة فلكناز ممثلة للمجموعة العربية في مكتب منتدى البرلمانيين الشباب

المصدر: وام

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وافقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورتها الـ 146 التي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا، على انتخاب سعادة سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، ممثلةً للمجموعة العربية في مكتب منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد.

ويتم تشكيل أعضاء المكاتب بناء على ترشيحات المجموعات الجيوسياسة الست في الاتحاد، وتستمر العضوية لمدة أربع سنوات.

يذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب تم تبنيه في عام 2014 كأحد أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة، بناء على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بإنشاء منتدى للشباب البرلمانيين، وترأست الشعبة البرلمانية الإماراتية أول دورة للمنتدى، ويأتي مقترح الشعبة ضمن أهداف الحفاظ على رعاية حقوق الشباب وضمان مشاركتهم السياسية ودمجهم في المجتمعات، ولتشجيع المشاركة الفاعلة للشباب بما يمكنهم من التعبير عن أنفسهم.

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