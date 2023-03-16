100% توطين الوظائف القيادية في الفجيرة للموارد الطبيعية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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صرّح المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية بأن المؤسسة حققت نسبة 100% من نتائج التوطين في الوظائف الإدارية الأساسية، حيث عملت المؤسسة على تطوير هيكلها التنظيمي بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين في الحكومة، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

لافتاً إلى أن المؤسسة تستلهم سياساتها في دعم وتمكين كوادرها من رؤى القيادة الرشيدة من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية في كافة المجالات، موضحاً أن التطوير الذي شمله الهيكل التنظيمي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات ومحاور مئوية الإمارات 2071، والتي تركز على العنصر البشري، كونه عنصراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة.

وأفاد المهندس علي قاسم بأن تلك التعديلات استهدفت الوصول إلى أعلى نسبة في خُطط التوطين، استناداً إلى خطط الحكومة وبما يُلبي مُتطلبات التوطين للقيادات المؤسسية، ويضمن التمكين للكفاءات الوطنية من الصف الثاني، مُشيراً إلى أن المؤسسة حققت مستهدفاتها للتوطين بنسبة بلغت 100% لوظائف الإدارات الرئيسية بالمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تطوير قدرات موظفيها باستمرار ونشر مبادئها بين جميع الفئات الوظيفية، وتأهيلهم وإلحاقهم ضمن البرامج المتخصصة وبرامج إعداد القادة، فضلاً عن منحهم صلاحيات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل إيجابية غنية بفرص التطور والارتقاء الوظيفي مع توسيع نطاق مشاركتهم محلياً ودولياً في كُبرى المؤتمرات ومختلف المجالات المهنية.

وقال علي قاسم: إن المؤسسة تتجه للتطوير المستمر والمدروس على كافة المستويات وأن فرص التطور الوظيفي متاحة للجميع ضمن بيئة عمل تحظى بكامل أوجه الدعم والإسناد من قيادة المؤسسة، وهو ما يُمثّل أهم الركائز التي تستند إليها إدارة المؤسسة في مسيرة تميزها وريادتها، بما يسهم في ضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز إنتاجية كافة الكوادر ويدعم جهودها في خلق بيئة اقتصادية تنافسية متنوعة ومستدامة في ممارسة الأعمال، ويتواءم مع مُتطلبات برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

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