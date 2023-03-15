تعاون إماراتي صيني في الأرصاد الجوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، أمس، مذكرة تعاون مع إدارة الأرصاد الجوية الصينية بجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) للأرصاد الجوية الذي يستضيفه المركز في أبوظبي من 13 حتى 16 مارس الجاري.

وتهدف المذكرة إلى تعزير التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال علوم وتكنولوجيا الأرصاد الجوية، والحد من الخسائر التي تسببها كوارث الأرصاد الجوية في الاقتصاد الاجتماعي.

تبادل الخبرات

ووقع المذكرة عن المركز الوطني للأرصاد الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، وعن إدارة الأرصاد الجوية الصينية لي جيان، رئيس قسم المهندسين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، إن المذكرة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصيني في مجال الأرصاد الجوية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والعمل معاً نحو تطوير القدرات المشتركة وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث التطبيقات التقنية في مجال الأرصاد الجوية وتنبؤات الطقس، وذلك تماشياً مع أولوياتنا لتطوير منظومة خدمات الأرصاد الجوية في دولة الإمارات.

وأوضح لي جيان، رئيس قسم المهندسين في إدارة الأرصاد الجوية الصينية، أن التعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات في مجال الأرصاد الجوية من شأنه تحقيق العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين، لا سيما في مجالات الرصد الجوي والتنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث الطبيعية، وتؤكد هذه المذكرة التزامنا المشترك بتطوير منظومة أكثر فاعلية ومرونة في مجال الأرصاد الجوية لمواجهة تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة والعمل على دعم الابتكار وبناء الكفاءات لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم في أبحاث وتقنيات الأرصاد الجوية.

الرصد والتنبؤ

وتشمل مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة تكنولوجيا تعديل الطقس، ومراقبة الأرصاد الجوية بأقمار (FengYun) الاصطناعية، وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، وتنبؤات الطقس، وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، والتبادل التقني بشأن اتصالات الأرصاد الجوية.

كما تنص المذكرة على تعزيز تبادل الخبرات في مجال الرصد والتنبؤ المناخي والبحوث بشأن تغير المناخ، وأجهزة وأدوات مراقبة الأرصاد الجوية، إضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأرصاد الجوية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

واتفق الطرفان أيضاً على تنفيذ آلية التعاون لتبادل الزيارات بين الموظفين والخبراء من الطرفين، والتعاون في مجال البحث العلمي والبرنامج التدريبي، وتنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات المشتركة، إلى جانب تشجيع طرق التعاون الأخرى المتفق عليها من خلال التشاور بين الجانبين.

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