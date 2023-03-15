«إقامة دبي» تستحدث وحدة للرعاية النفسية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحدة تنظيمية للصحة النفسية للكوادر الوظيفية، بهدف توفير الرعاية الصحية النفسية لهم، باعتبارها أحد مفاتيح الإبداع وتحقيق التميز والنجاح، ضمن مساعيها الحثيثة نحو توفير أعلى المعايير العالمية في بيئة العمل، وتحويل المناخ الوظيفي إلى واقع معزز وتحفيزي.

ويأتي تخصيص هذا القسم في إطار جهود الإدارة العامة تجاه خلق التوازن بين الحياة والعمل، وتجنيب الكوادر البشرية العاملة من الوقوع في براثن الأمراض المهنيّة والنفسيّة، بما ينسجم مع استراتيجية الرعاية النفسية 2022 ـ 2030 التي وضعتها إقامة دبي.

بيئة العمل

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن استحداث القسم الخاص بالرعاية النفسية للموظفين يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي خلال عام 2030، وبهدف تعزيز بيئة العمل النفسية لكافة الكوادر البشرية، نظراً لدورها المحوري في دعم القوى البشرية، ومواجهة جميع التحديات والمعوقات في المجال النفسي من خلال وضع برامج ومبادرات لموظفي إقامة دبي وإعداد تقييم واختبارات تسهم في تطوير الصحة النفسية في بيئة العمل.

وأضاف أن القسم يستهدف تمكين الإدارة من تطوير برامج داعمة لتعزيز مُستوى جودة حياة الموظفين النفسيّة المبنيّة على تحليل نتائج أصول البيانات الكبرى، وتعزيز تبني نمط حياة نفسي صحيّ ونشط للموظفين، والارتقاء بالرعاية النفسيّة الجيّدة، ونشر ثقافة رعاية الذّات، وتبني المهارات الحياتيّة المسُتقبلية المُساهمة في تمكين الموظفين بالتأقلُم مع مُتطلبات العمل الحكوميّ المستقبليّة.

مهارات الحياة

ويوفر القسم الجديد مرشداً متخصصاً في علم النفس لتقديم خدمات الرعاية النفسية، بما يشمله ذلك من مهارات الحياة المُستقبليّة، كمهارة الذكاء العاطفي، والمرونة، وحلّ المشُكلات المُعقدة، كما يتيح القسم فرصة مواتية للكوادر البشرية للاطلاع على التوجّهات العالميّة والحكوميّة، والاطلاع على وظائف المستقبل في مجال الرعاية النفسيّة، كما سيتم عقد شراكات بهذا الشأن مع عدد من العيادات والمراكز الطبية.

وتسعى الإدارة العامة حالياً إلى التعاقُد مع معهد لمُدربي الحياة أو مركز أو مُدرّب حياة لتتعرف على المجال والاطّلاع على المنهج العلميّ له وكيفيّة دمجه بمجال الموارد البشريّة، كما تعمل على إنشاء فرع الرعاية النفسيّة والذهنيّة في قسم الرعاية الصحيّة يتعلق بمجال «مُدرّبي الحياة»، لتعزيز الصحة النفسيّة وتقديم الدعم المعنويّ للموظفين، وتدريب الموظفين على اكتساب مهارات الحياة والمستقبل، ومُساعدتهم في تحديد أهدافهم والمُعيقات التي تواجههم وحلّها بأدوات مُعتمدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز