جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الأول للطاقة المستدامة ونظم القوى

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة انطلقت فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الطاقة المستدامة وأنظمة القوى، والذي ينظمه مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة وأنظمة القوى بالجامعة ممثلة في معهد بحوث العلوم والهندسة وتستمر جلساته على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 100 باحث ومتخصص ومتحدث، إضافة إلى مشاركين من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية ومجموعة بيئة.

وشهدت جلسات المؤتمر - الذي حضر انطلاقته الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ولورانزوا فنارا السفير الإيطالي لدى الدولة - مناقشة ودراسة مجموعة من المحاور العلمية كإيجاد الحلول في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والطاقة الحيوية والكتلة الحيوية، وأنظمة تخزين الطاقة وإدارتها، والشبكة الذكية، والطاقة النووية وذلك لمواجهة آثار تغيّر المناخ ودعم مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وعرضاً لأحدث المستجدات في مجالات تطوير الألواح المستخدمة لإنتاج الطاقة الشمسية لزيادة كفاءتها لإنتاج الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة من الرياح، وإدارة النفايات والهيدروجين وخلايا الوقود.

وألقى مدير جامعة الشارقة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفع في مستهلها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة لدعمه ورعايته لهذا الحدث العلمي الذي وصفه بالمهم ويتم تنظيمه في وقت يشهد فيه العالم العديد من الظواهر المناخية غير الطبيعية، والتي تأثرت بها العديد من الدول نتيجة للاستهلاك المفرط للطاقة التقليدية والموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الانبعاثات الحرارية في الغلاف الجوي.

رؤية

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31 % بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وفقاً للمبادرة الاستراتيجية الإماراتية Net Zero 2050، والتي تم الإعلان عنها بالمملكة المتحدة بشهر أكتوبر من العام 2021 قبل مؤتمر Cop26 للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو، وكذلك الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة وتحقيق ريادتها في مجال الاستدامة بعدما صُنفت في المركز الأول وفقاً لتصنيفات جرين متركس للحرم الجامعي المستدام UI Green Metric للعام السادس على التوالي.

من جانبه أعرب السفير الإيطالي في كلمة له عن سعادته بتواجده في جامعة الشارقة، مشيداً بالتعاون القائم بينها وبين كثير من الجامعات الإيطالية خاصة في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.. وأكد أن موضوع الطاقة المتجددة والمستدامة من الموضوعات المهمة خاصة ما يتعلق بتأثيراتها الكبرى على التغيير المناخي الذي تعاني منه معظم دول العالم.

ونوه الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا إلى الإنجازات التي حققتها جامعة الشارقة في مجال البحث العلمي خاصة في مجال العلوم والهندسة، والطب والعلوم الصحية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، موضحاً أن تخصصات الطاقة المستدامة والمتجددة يعمل بها عدد كبير من الفرق البحثية المتميزة بجامعة الشارقة التي لديها مختبرات علمية وبحثية ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات البحثية.

وقدم الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة نبذة عن المعهد وإنجازاته خلال السنوات الماضية لاسيما في ميادين بحوث ونظم الطاقة المستدامة، واستعرض الخطط الاستراتيجية للمعهد بما في ذلك المراكز والفرق والمختبرات البحثية والتي تعمل بجامعة الشارقة من خلال المعهد بما في ذلك الخطط المستقبلية لإنشاء المزيد من المراكز البحثية في تخصصات حديثة ومتقدمة.

وأكد الدكتور عبد الغني العُلبي مدير مركز بحوث الطاقة المتجددة وأنظمة القوى أهمية هذا المؤتمر في دورته الأولى، وما سيتم مناقشته من قضايا ومحاور بحثية، في عدة مجالات تتوافق أهدافها مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة والحياد الكربوني والطاقة المتجددة.

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