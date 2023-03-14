إسعاد شرطة دبي يوفر تخفيضات جديدة

المصدر: دبي- البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وشركة «Drops» المتخصصة في التجارة الإلكترونية على اتفاقية شراكة، تنضم بموجبها الشركة إلى خيارات برنامج الخصومات «إسعاد»، مقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، خصماً حصرياً بنسبة 20% على مختلف المنتجات المعروضة عبر تطبيقها الذكي «Drops»، دون تحديد فترة زمنية محددة لاستمرار الخصومات.

وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، منى محمد العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، وحامد سامر الرافعي، مدير عام شركة Drops، بحضور العقيد مسعود الحماد نائب مدير المركز، وعدد من موظفي كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية المعتمدة تصبح جميع المنتجات المعروضة في مختلف الأقسام التي يتضمنها تطبيق «Drops»، مخفضة نسبة 20% لحاملي البطاقة، ويحتاج حامل البطاقة نسخ كود الخصم الموجود في موقع وتطبيق «إسعاد»، ونقله إلى تطبيق «Drops» لإتمام العملية الشرائية والحصول على الخصم.

ويعد انضمام شركة «Drops» الإلكترونية إلى برنامج إسعاد، إضافة مميزة للخيارات التي تقدمها البطاقة لحامليها، وهو تعزيز سعى مركز بطاقة إسعاد الدائم إلى إضفاء السعادة على حاملي البطاقة وعائلاتهم، من خلال تسهيل حصولهم على عروض وخصومات حصرية ومميزة من مختلف شركائها داخل الدولة وخارجها.

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