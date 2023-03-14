جامعة خليفة تنظم مؤتمر تكنولوجيات الشبكة الذكية المبتكرة الشرق الأوسط 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، مؤتمر تكنولوجيات الشبكة الذكية المبتكرة الشرق الأوسط 2023 التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في أبوظبي، بهدف التركيز على التكنولوجيات المبتكرة المتعلقة بالشبكات الذكية المرنة مستقبلاً.

ونظمت جامعة خليفة المؤتمر بدعم من مكتب المؤتمرات والمعارض في أبوظبي، وبرعاية من جمعية الطاقة في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وتستمر فعاليات مؤتمر تكنولوجيات الشبكة الذكية المبتكرة الشرق الأوسط 2023، المُقام في حرم جامعة خليفة الرئيس تحت اسم «الشبكات الذكية الآمنة والمرنة»، لغاية اليوم 15 مارس.

وتم اختيار ما مجموعه 78 ورقة بحثية للعروض التقديمية الشفوية وعروض الصور من أصل 105 ورقات تم تقديمها، حيث شاركت جامعة خليفة ممثلة بمركز الطاقة المتقدمة بـ 14 ورقة بحثية ذات جودة عالية تتمحور حول دمج الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وضبط العمليات في الشبكات الدقيقة، إضافة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في أنظمة الطاقة والمركبات الكهربائية.

ويضم المؤتمر عدداً من الأكاديميين وخبراء القطاع الصناعي لمناقشة الابتكارات والتطورات في مجال تكنولوجيا الشبكة الذكية وتطبيقاتها والتطرق للتحديات الجديدة ومشاركة الحلول ومناقشة التوجهات البحثية مستقبلاً التي تواجهها أنظمة التكنولوجيا والمعلومات والأنظمة المعقدة.

تعاون

من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «يسعدنا أن نتعاون مع الشركاء على رأسهم مكتب المؤتمرات والمعارض ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتنظيم هذا المؤتمر المهم في أبوظبي وفي دولة الإمارات بشكل عام. ويسعدنا أيضاً اختيار مجموعة من أوراق الجامعة البحثية التي تستوفي متطلبات القطاع الصناعي بشأن تطوير شبكة ذكية وفعالة تقوم على دمج الطاقة المتجددة والتحول إلى النقل الكهربائي؛ لذلك يسهم هذا المؤتمر في تسهيل مشاركة المعرفة وإيجاد الحلول الجديدة التي تعود بالفائدة على جميع الشركاء».

وقال الدكتور إيهاب فهمي السعدني، مدير مركز الطاقة والطاقة المتقدمة وعميد كلية الهندسة بالوكالة وأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر: «يركز مؤتمر تكنولوجيات الشبكة الذكية المبتكرة الشرق الأوسط 2023 التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والمنعقد في أبوظبي، على مختلف المحركات والتكنولوجيات التي تتيح الوصول إلى منظومة طاقة تعمل بشكل سلس، لا سيما أن أنظمة الطاقة بما فيها الطاقة الكهربائية بدأت الدخول في عصر دمج الطاقة المتجددة وتحوّل وسائل النقل إلى الكهرباء والاتصال ثنائي الاتجاه عالي النطاق الترددي والشبكات الدقيقة ذاتية التحكم، حيث تؤثر جميع هذه التحولات على طريقة إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها والاستفادة منها».

يذكر أن المؤتمر يتضمن جلسات فردية تركز على دمج الطاقة المتجددة ومصادر توزيع الطاقة وتشغيل الشبكات وإدارتها وتشغيل الشبكة الدقيقة وضبطها وحمايتها ودمج المركبات الكهربائية في الشبكات الذكية، إضافة للتركيز على الأمن الفيزيائي الإلكتروني ومرونة الشبكات والطاقة التبادلية وتطبيقات البلوك تشين الخاصة بالشبكات الذكية. ويشمل المؤتمر كذلك العديد من الموضوعات الأخرى كتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشبكات الذكية وأجهزة الطاقة الإلكترونية وأنظمة الطاقة المدمجة في الشبكات الذكية وتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات وإنترنت الأشياء للمدن الذكية والقياس المتقدم وجمع البيانات وتحليلها والرصد والتشخيص والمعالجة الذاتية وموثوقية الشبكات الذكية.

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