شخبوط بن نهيان يدشن الدورة الـ 14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، دشن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أمس، رسمياً منافسات الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023، التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 331 من شباب الإمارات أصحاب المهارات المتميزة.

وحضر إلى جانبه، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويستعرض الطلبة المشاركون في المسابقة قدراتهم في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية منها صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، والبرمجيات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، والإلكترونيات، وغيرها من المهارات الصناعية.

وقام معاليه والوزراء بجولة شملت كل أجنحة المسابقة، حيث التقوا المتسابقين في مختلف المهارات الهندسية والتكنولوجية والصناعية، وتعرفوا من الدكتور مبارك سعيد الشامسي على الإمكانيات التي تم توفيرها للمتسابقين، وآليات التنافس، وأساليب الأداء المتنوع والراقي لأبناء الإمارات، بجانب إلقاء الضوء على معايير التحكيم لاختيار الفائزين.

وأشادت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بالكفاءات الوطنية الشابة التي تنافست خلال المسابقة في مجالات عدة مهمة، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تأتي تجسيداً لحرص قيادة الدولة الرشيدة على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية.

معايير

وأضافت معاليها أن «أبوظبي التقني» يواصل تنظيم المسابقة بشكل رائع، حيث يطبق أعلى المعايير الدولية في تنظيم هذه المنافسات عالية الجودة، بما يمكن شباب وفتيات الإمارات من تقديم ملحمة وطنية من المنافسات الراقية التي تعكس مستوياتهم العلمية والأكاديمية العالية، معربةً عن فخرها بأبناء الإمارات الذين يملكون قدرات متقدمة في كل التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية.

من جانبه قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: يواصل «أبوظبي التقني» تنظيم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات بنجاح للمرة الرابعة عشرة على التوالي، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تشهد للمرة الأولى مهارة جديدة وهي «مبرمج المستقبل»، التي يتنافس خلالها 100 مواطن ومواطنة من الصف السادس وحتى الثاني عشر من شباب الوطن.

وتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة على دعم قطاع التعليم والمبادرات المتنوعة التي يطرحها «أبوظبي التقني»، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على رعايتها الكريمة للمسابقة بشكل مستمر.

وأوضح المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، أن لجان التحكيم تواصل عملها لتقييم أداء كل المتسابقين، حيث تختتم المنافسات اليوم الأربعاء، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم صباح الخميس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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