قائد عام شرطة رأس الخيمة يتسلم شهادة نظام استمرارية الأعمال ISO 22301:2019

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، شهادة نظام استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 من رسيب هاكان المدير العام لشركة SGS في الشرق الأوسط بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام، وعدد من كبار الضباط.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة على أهمية هذه الشهادة التي جاءت تتويجاً لجهود القيادة وحرصها المستمر على وضع واتباع الطرق والخطط المدروسة اللازمة لضمان استمرارية الأعمال دون توقف، والتعامل الأمثل مع الأوضاع الطارئة وفقاً لأعلى المعايير وبما ينسجم مع الأهداف الموضوعة.

وأشار إلى أن فرق العمل في مختلف الإدارات العاملة تحت مظلة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تسعى دائماً لتسخير كافة القدرات والخبرات البشرية والإمكانيات المادية لدعم مسيرة العمل ووضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف، بما يضمن ديمومة واستمرارية العمل دون التأثر بأي عوامل طارئة، وبما يعزز الأمن والأمان في ربوع الوطن ويسهم في تقديم خدمات راقية لجمهور المتعاملين، لافتاً إلى أن حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على شهادة نظام استمرارية الأعمال يعتبر مسؤولية إضافية على جميع منتسبيها الذين يتوجب عليهم العمل بكل جهد ممكن للحفاظ على هذا الإنجاز والانطلاق منه لتحقيق إنجازات مهنية ووظيفية أخرى تعزز مكانة القيادة على خارطة التميز.

وأعرب النعيمي، عن شكره لمنتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف مواقعهم الوظيفية الحريصين على الإسهام في دعم مسيرة التطور والتقدم في القيادة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

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