الإمارات تحض البرلمانات على سن تشريعات تضمن مشاركة المرأة في الإصلاح والسلام

المصدر: المنامة ـ البيان

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شاركت الدكتورة موزة بن حمرور العامري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة ضمن اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد والدورة 211 للمجلس الحاكم.

وقالت العامري في مداخلة للشعبة حول موضوع القيادة النسائية في التصدي لانعدام الأمن والأزمات، إنه ينبغي على البرلمانات أن تشارك النساء في عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات المجتمع المدني وإعطائهن أدواراً أكبر في لعب دور الوساطة لإتمام مباحثات السلام الرسمية وتأمين بروتوكولات تضمن فاعلية هذه المشاركة، وشددت على ضرورة حث البرلمانات على سن تشريعات جديدة تضمن نسبة مشاركة فعالة للمرأة في عمليات السلام.

واستعرضت الدكتورة موزة العامري جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار دور القيادة النسائية في التصدي لانعدام الأمن والأزمات، منها إطلاق مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، لبناء الكوادر النسائية في مجالات العمل العسكري وحفظ السلام، حيث تشارك متدربات من دول عربية وأفريقية في برنامج تدريب يستمر لمدة تسعة أسابيع بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأتي هذا البرنامج، متسقاً مع حرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وقالت موزة العامري إن دولة الإمارات تسير بخطوات بارزة لدعم تمكين المرأة الإماراتية والعربية وإعطاء ملف المرأة والأمن والسلام أولوية قصوى ليتماشى مع أولوية هيئة الأمم المتحدة لملف المرأة، خاصة بعد حصول الإمارات على المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2020 والحرص على إدراج أجندة تمكين المرأة في مناقشات مجلس الأمن المختلفة خاصة الدمج الاقتصادي للمرأة ومشاركتها كعنصر أساسي في تحقيق السلم والأمن.

حضر المنتدى من وفد الشعبة البرلمانية كل من: سارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وميره سلطان السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

وتضمن جدول أعمال المنتدى انتخاب رئيسة الدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات، واستعراض الأنشطة الأخيرة للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء (الجندرية)، واستعراض تقرير عن مناقشة مشروع قرار في جدول أعمال الجمعية العامة الـ146، كما تم في الاجتماع تحديد مكان وموعد انعقاد الدورة السادسة.

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