الإمارات تشارك في أعمال الاجتماع الـ 29 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالرباط

المصدر: وام

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شاركت دولـة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية الذي عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالعاصمة المغربية الرباط عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 7-9 مارس الجاري .

شارك في الاجتماع خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوزارة عضو اللجنة الاستشارية وسعادة المهندس على قاسم المدير العام لمـؤسسـة الفجيـرة للمـوارد الطبيعية، وعدد من المسؤولين في قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية.

افتتح أعمال الاجتماع المهندس عادل الصقر المديـــر العام للمنظمة بكلمة استعرض فيها جهود المنظمة ودورها في تنمية قطاع التعدين العربي والأنشطة التي نفذتها المنظمة في هذا القطاع منذ انعقاد الاجتماع السابق للجنة العام الماضي، والإنجازات الرئيسة التي حققتها.

وقد ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات تتضمن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وجدول أعمال الاجتماع التشاوري لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية القادم و عرض حول قطاع التعدين بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتحديث منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، و قاعدة بيانات الخامات التعدينية العربية بالإضافة إلى عدد من المواضيع الفنية مثل المعادن الزراعية وتثمين التراث الجيولوجي، ومبادرة المنظمة لعقد ورش عمل حول الاستثمار التعديني في الدول العربية والتحضير لعقد ملتقى الفجيرة الدولي الثامن للتعدين والمعرض المصاحب له ، المقرر عقده بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 06 – 08 يونيو 2023.

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