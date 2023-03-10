الرئيس المعين لمؤتمر COP28 يلتقي عدداً من مسؤولي الحكومة الأمريكية في البيت الأبيض

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ وعدد من كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية في البيت الأبيض أمس لمناقشة رفع سقف الطموح المناخي العالمي والطريق إلى COP28.

وطرح معاليه - خلال الاجتماع - رؤية دولة الإمارات لتعزيز كلٍ من النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، مؤكداً التزام رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بدفع العمل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي.

كما تناول النقاش تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومستجدات إجراءات السياسات المناخية الأمريكية الأخيرة، والحاجة إلى الاستثمار في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، ودور الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية (PACE) في دعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

حضر الاجتماع - الذي عقد بدعوة من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ - جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي ، و جون بوديستا كبير مستشاري الرئيس للطاقة النظيفة، و آموس هوكستين المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، و علي زيدي مستشار البيت الأبيض بشأن المناخ، و آراتي برابهاكار مديرة مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، وبريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، و سعادة ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والأمريكيين.

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