راشد بن حميد: الإماراتية تصنع تاريخاً حافلاً بالمجد

المصدر: عجمان- البيان

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن المرأة الإماراتية تواصل إنجازاتها، وتحقق تطلعاتها في جميع المجالات، مؤكداً أن نجاحها ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة لها.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، هنأ رئيس الاتحاد المرأة الإماراتية، على كل ما حققته من تقدم، وعلى مشاركتها في مسيرة التنمية والازدهار، التي أرسى أسسها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في عام الاستدامة 2023، يحل على الإماراتية وهي تصنع تاريخاً حافلاً بالمجد والإبداع.

ورفع رئيس الاتحاد أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً دعم سموها الكبير للمرأة الإماراتية وتمكينها، وتوفير كل سبل النجاح لها.

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