خليفة بن طحنون: دور المرأة محوري لبناء مستقبل مشرق

المصدر: أبوظبي- وام

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قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: «إن دور المرأة هو دور محوري ومهم لبناء مستقبل مشرق ومشرف ومستدام، عبر ما تقوم به من إعداد الأجيال، فضلاً عن نجاحاتها، التي حققتها في مختلف المجالات والميادين».

وأضاف- في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي تحتفل به دول العالم في الثامن من مارس تحت شعار الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين- إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تجاوزت الدعوة للمساواة بين الجنسين إلى مرحلة متقدمة من التطبيق العملي، موضحاً أن المرأة تتبوأ العديد من المواقع القيادية في مختلف المجالات والمؤسسات سواء السيادية أو الإدارية في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة على رعاية المرأة وتمكينها كونها نصف المجتمع وشريك التنمية الأساسي.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: «ونحن نحتفل بهذا اليوم العالمي، الذي يهدف إلى تكريم المرأة والاحتفاء بها لا بد أن نستذكر شريحة خاصة من نساء الوطن هن أمهات الشهداء وزوجاتهم اللواتي أبدعن بإعداد الأبطال، وضرب الأمثال الخالدة بالتضحية وحب الوطن لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بأمن وأمان».

وأضاف: «أنتهز هذه المناسبة لأرفع أجمل التهاني والتبريكات لمقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، موجهاً التحية والتهنئة للمرأة في الإمارات والعالم أجمع».

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