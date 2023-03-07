ديوان المحاسبة يطلع على التجربة الأردنية في مكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من دولة الإمارات برئاسة ديوان المحاسبة ومشاركة فريق من جهاز أبوظبي للمحاسبة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة في مجالات العمل المشتركة.

وبحث الجانبان بناء علاقات استراتيجية مستقبلية في مجالات التدريب والتطوير وتأهيل القدرات والكفاءات في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، كما شارك الوفد تجربة دولة الإمارات في منظومة الرقابة ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافة في سبيل حماية المال والموارد العامة واستدامتها.

كما استعرض وفد الدولة أفضل المبادرات التي أطلقها مثل منصات الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية ونظام الإفصاح عن الذمم المالية بالإضافة إلى آليات تعزيز مفاهيم المساءلة وإشراك المجتمع في مكافحة أي شبهات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية ضمن منظومة رقمية رقابية متكاملة قائمة على أسس من الحوكمة، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة نحو استدامة الموارد العامة لأجيال المستقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة إن زيارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تأتي بهدف الاطلاع على تجربتها في مجال التدقيق ومكافحة الفساد وتعزيز أسس النزاهة والشفافة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمهارات والتعرف إلى أفضل منهجيات التدقيق والمحاسبة المتبعة في الرقابة على المال العام، وكذلك الاطلاع على آليات تفعيل المساءلة في إدارة الموارد للمؤسسات الخاضعة للرقابة والتحقق من صحة ودقة الحسابات المالية والميزانيات العامة، وآليات تقديم التقارير اللازمة عن أداء المؤسسات الخاضعة للرقابة في إدارة الموارد المالية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى أن المشاركة في هذه الزيارة تأتي من الحرص على الاطلاع على مختلف التجارب والممارسات المطبقة في مجالات العمل التي تقع ضمن اختصاص جهاز أبوظبي للمحاسبة واهتمامنا ببناء العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الرقابية التي من شأنها دعم بناء منظومة رقابية تتبنى أفضل الممارسات المطبقة من مختلف المؤسسات في مختلف البلدان حول العالم.

وينطلق ديوان المحاسبة في دولة الإمارات من رؤية ورسالة مفادها أن يكون جهازاً رقابياً ريادياً في حماية الموارد العامة واستدامتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، وذلك بالعمل وفقاً لقيمه المتمثلة في الحيادية، والنزاهة، والمساءلة، والاحترافية.

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