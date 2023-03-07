«الرقابة النووية» تستعرض مستجدات محطة براكة للطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في اجتماعه أخيراً على آخر مستجدات الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية.

وناقش المجلس الوضع الراهن لعمليات التفتيش للوحدات الأولى والثانية والثالثة والتي تعمل بشكل تجاري. ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الثالثة قد بدأت مرحلة التشغيل التجاري الشهر الماضي، كما تراجع الهيئة حالياً طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الرابعة لمحطة براكة.

ومن ناحية أخرى، ناقش أعضاء المجلس خطة الهيئة لإصدار اللوائح والتي تتناول الإطار العام لمراجعة اللوائح الحالية أو إصدار لوائح جديدة تتعلق بمسائل مختلفة مثل الأمان النووي وحظر الانتشار والسلامة الإشعاعية، ومنذ إنشائها في عام 2009، قامت الهيئة ببناء وتنفيذ إطار رقابي فعال وأصدرت 24 لائحة و23 دليلاً إرشادياً.

ووافق على خطة الهيئة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هذا العام، وتولي الهيئة أهمية كبيرة لتعزيز تعاونها مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتتضمن الخطة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الهيئات الرقابية النووية في دول عدة لبدء أو مواصلة التعاون في المسائل الرقابية النووية والبحث والتطوير، وتبادل المعلومات.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على الترتيبات العملية بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع إطار عمل للتعاون في مجال الضمانات، كما وافق المجلس على اتفاقية المشروع بين الهيئة واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع لتنظيم مؤتمر في مجال الحماية من الإشعاع «أسبوع الحماية من الإشعاع 2023»، والذي سيعقد في أبوظبي هذا الشهر.

واطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي تحت عنوان الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة. وقد هنأ مجلس الإدارة المدير العام وموظفي الهيئة على جهودهم المتميزة التي ساهمت في نجاح هذا المؤتمر، وقد عقد المؤتمر الدولي في أبوظبي من 13 إلى 16 فبراير 2023 واستضافته الهيئة نيابة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد مجلس الإدارة بجهود الهيئة في إطلاق اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، والذي سيتم الاحتفال به من كل عام في 16 فبراير للاحتفاء بجهود جميع الشركاء وزيادة الوعي وتبادل المعرفة حول إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير القطاعين النووي والإشعاعي.

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