«الإمارات المالي» و«نافس» يتعاونان لتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع المصرفي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع معهد الإمارات المالي - المعهد الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي - مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في شأن تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع المصرفي.

وتشكل المذكرة التي وقعتها نورة البلوشي المديرة العامة لمعهد الإمارات المالي بالوكالة وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إطاراً عاماً لدعم مباشرة منتسبي البرنامج مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص وتحقيق النجاح فيها ولتحقيق المصلحة المشتركة وبناء اقتصاد محلي قوي ومستدام.

وأكد غنام المزروعي حرص المجلس على رفع كفاءة الشباب المواطنين في مجالات العمل الحديثة كافة وتوفير أفضل فرص التدريب وذلك لدعم تنافسيتهم وترسيخ قدرتهم على العمل وإثبات الكفاءة في سوق العمل الخاص ومنه القطاع المالي والمصرفي الذي يعد قطاعاً حيوياً وأساسياً لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومعهد الإمارات المالي والتي تعد امتداداً للمذكرة الأولى الموقعة بين الجانبين في أكتوبر الماضي في شأن برنامج «كفاءات» إذ تعزز الاتفاقية التعاون البيني ليشمل البرامج والمبادرات كافة التي يطلقها المجلس ويمكن للمعهد المشاركة فيها.

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون وثيق في الفترة المقبلة بين برنامج «نافس» وبرنامج «إثراء» مؤكداً تعزيز التواصل مع المواطنين الخريجين والباحثين عن فرص التدريب والعمل في القطاع المالي والمصرفي عبر منصة «نافس» وذلك عبر التنسيق مع معهد الإمارات المالي وبرنامج «إثراء».

من جانبها قالت نورة البلوشي المديرة العامة لمعهد الإمارات المالي بالوكالة تهدف المذكرة إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع المصرفي لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة.

وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمعهد وتسهم في تحويله إلى مركز عالمي لتنمية الكفاءات وتأصيل دوره في التوطين وتأكيد سعيه الدؤوب لمد جسور التواصل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لافتة إلى أن معهد الإمارات المالي يرحب دائماً بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة ويعمل المعهد وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة على دعم وتعليم واستقطاب المواهب والاستثمار في رأس المال البشري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز