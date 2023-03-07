المؤتمر الدولي للجيوفيزياء الهندسية في جامعة الإمارات أكتوبر المقبل

المصدر: العين – البيان

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كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة وبلدية مدينة العين بالشراكة مع جمعية الجيوفيزياء الاستكشافية (SEG)، خلال مؤتمر صحفي، صباح أمس، بالحرم الجامعي، أن انعقاد «النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للجيوفيزياء الهندسية (ICEG)، سيكون خلال الفترة من 16-19 أكتوبر المقبل، في أروقة جامعة الإمارات، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان – ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، بحضور عدنان الهاشمي – مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية العين، والمهندس سعود السناني- رئيس قسم هندسة التربة في بلدية العين، والدكتور أحمد مراد – رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، والدكتور معمر بن كرودة -نائب الرئيس- عميد كلية العلوم، وأعضاء اللجنة وعدد من الإعلامين في الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد مراد – رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة خلال المؤتمر الصحفي أن انعقاد هذا المؤتمر العلمي الدولي المهم في دورته السابعة هذا العام يؤكد المكانة العلمية والعالمية لهذا المؤتمر والذي استطاع منذ بداياته الأولى في أن يساهم في بناء العلوم والمعارف وتطويرها ذات الصلة بالجيوفيزياء الهندسية من خلال مخرجات علمية رصينة وتوصيات تساهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية والتطوير. وقد شهدت الدورات السابقة 2021 و2019 و2017 2015 و2013 و2011 نجاحاً كبيراً يعكس الأهمية العلمية الكبيرة التي وصل لها المؤتمر والذي انعكس على ريادة هذا الحدث عالمياً حيث صنفه الخبراء والمختصون في المجال بأنه من أفضل خمسة مؤتمرات عالمياً في مجال الجيوفيزياء الهندسية القريبة من السطح. وستستمر لجان المؤتمر المختلفة في الحفاظ على مكانة هذا المؤتمر من خلال التركيز على أفضل المتحدثين والعلماء في التخصص. وأشار الأستاذ الدكتور أحمد مراد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر بأن الدورة السادسة من المؤتمر والتي عقدت عام 2021 كانت افتراضية بمشاركة 90 ورقة بحثية وحضور 212 باحثاً ومتخصصاً من 27 دولة.

ركيزة

بدوره، أشار الأستاذ عدنان الهاشمي – مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية العين أن هذا المؤتمر يعد ركيزة أساسية، ويساهم في تطوير العمل عبر تطبيق أحدث نتائج الأبحاث العلمية المقدمة في مجال الجيوفيزياء الهندسية، وستساهم بلدية العين عبر الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات في توفير كل الممكنات لنجاح أعمال هذا المؤتمر الدولي المهم، وقد استحدثت البلدية وحدة الجيوفيزياء الهندسية وأصبحت من ضمن هيكلها التنظيمي، نتيجة لهذا المؤتمر لخدمة المدينة وتطويرها، وعبر المواكبة لأحدث ما توصل له العلم ستسعى البلدية لتطبيق مخرجات المؤتمر والتكنولوجيا المتطورة ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر في الوقت المناسب.

وأضاف الدكتور معمر بن كرواده – رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر:» تركز أهداف ICEG 2023 على الابتكار والإبداع والتقدم والتطبيقات الجديدة في مجال الجيوفيزياء الهندسية التي لها تأثير عالمي، وموضوع المؤتمر لهذا العام يرتكز على دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة وتغير المناخ، كما اقترحت اللجنة العلمية للمؤتمر أن يكون هناك 8 مواضيع يتم النقاش حولها وهي: دورالجيوفيزياء (الهندسية) في تحول الطاقة والاستجابة لتغير المناخ، والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الجيوفيزياء الهندسية، وكذلك تقديم دراسات حالة للجيوفيزياء الهندسية، ودراسة المخاطر الجيوفيزيائية وهندسة الزلازل، ودور الجيوفيزياء في هندسة الزلازل، والجيوفيزياء الكوكبية.

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