مشاركون في المعرض لـ«البيان»: «عجمان الدولي للتعليم» يعرّف الطلبة بتخصصات سوق العمل

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكد مشاركون في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2023، والذي استمر 3 أيام وزاره 4 آلاف طالب وطالبة من مختلف مدارس عجمان الحكومية والخاصة لـ «البيان»، أن المعرض يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي، إضافة إلى تعريف الطلبة بالتخصصات التي يطلبها سوق العمل، وذلك من خلال الفرص التعليمية المتميزة والمتنوعة.

وأكد سالم سيف البلوشي، أخصائي أول استقطاب الطلبة بجامعة الإمارات، أن الهدف من المشاركة في المعرض تعريف طلبة المدارس خصوصاً طلبة الحادي عشر والثاني عشر وأولياء الأمور بالتخصصات المتوافرة بالجامعة التي تضم 9 كليات و47 تخصصاً في البكالوريوس، لافتاً إلى أن الجامعة والتي يدرس بها حالياً 14 ألفاً و900 طالب وطالبة وتضم 12 مركزاً بحثياً تسعى إلى تحقيق متطلبات سوق العمل من خلال اعتماد البرامج الأكاديمية التي يتطلبها السوق، كما أن أبرز التخصصات الحديثة بالجامعة تخصص الذكاء الاصطناعي وهندسة الطيران وعلوم الحاسوب وهندسة المعلومات.

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بدوره، قال علي الشحيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة: إن المشاركة في المعرض تهدف إلى تزويد الطلبة المحتملين الباحثين عن مستقبل مهني واعد بمعلومات حول برامج الجامعة ومتطلبات القبول والمنح الدراسية والفرص الأخرى المتاحة لهم داخل وخارج الفصل الدراسي، إضافة إلى التواصل مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وأكد رضوان محمد حسين مسؤول التسويق واستقطاب الطلبة بالجامعة الأمريكية برأس الخيمة، أن الهدف من المشاركة تبادل الخبرات والزيارات بين الطلبة والهيئات التدريسية وتعزيز أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، كما أن المعرض يمثل رافداً للتعرف على أحدث التخصصات المطروحة من خلال مجموعة واسعة من الجامعات الرائدة، لافتاً إلى أن هناك 19 برنامجاً أكاديمياً معتمداً بالجامعة، منها برنامج التقنية الحيوية وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة البترول والكيمياء، كما يدرس حالياً بالجامعة ألف و350 طالباً وطالبة.

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من جانبها، أكدت صالحة المهري مديرة إدارة التسويق والتسجيل بجامعة دبي، أن المشاركة بالمعرض تأتي بهدف عرض البرامج الأكاديمية الجديدة للطلبة، حيث تم إضافة كلية القانون باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع جامعة لندن، والتي بموجبها يتمكن الطالب من الحصول على شهادتين من الجامعتين في ذلك التخصص، إضافة إلى حصوله على رخصة محام في الدولتين، كما أن هناك العديد من البرامج المعتمدة، وأبرزها هندسة الكمبيوتر وماجستير الهندسة الكهربائية والأمن السيبراني، ودكتوراه في الإدارة والماجستير في الإدارة المالية، والتسويق الرقمي، لافتة إلى أن الجامعة يدرس بها 1000 طالب وطالبة، كما تمنح بعض المنح الدراسية، منها 100 % للطلبة الحاصلين على معدل 98 %.

وقال أحمد سامي البارودي مدير القبول والتسجيل بجامعة زايد: إن المعرض ساهم بفعالية في توجيه وإرشاد الطلبة والزوار للتعرف على كافة التخصصات المطروحة وآليات القبول والتسجيل لاختيار التخصص المناسب بما يتناسب مع تطلعاتهم ومتطلبات سوق العمل مستقبلاً داخل وخارج الدولة، لافتاً إلى أن الجامعة لديها فرعان في دبي ويدرس به 5 آلاف طالب وطالبة وفي أبوظبي ويدرس فيه 7 آلاف من الطلبة، كما أن أبرز البرامج التي تدرس علم النفس والأمن السيبراني وإدارة الأعمال وبرنامج الاستدامة والأمان، إضافة إلى برامج المالية والمحاسبة، وجلها برامج حديثة تؤهل الطالب إلى الولوج لسوق العمل دون تعثر.

كما أكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء ـ رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن المعرض شارك فيه أكثر من 40 جامعة ومؤسسة تعليمية رائدة من داخل وخارج الدولة، واستقبل المعرض على مدار 3 أيام ما يزيد على 4000 زائر من طلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور والتربويين والباحثين عن استكمال دراستهم الجامعية، كما أن ورش العمل المنفذة على هامش المعرض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات المشاركة استفاد منها أكثر من 650 طالباً وطالبة، لتستهدف ورش العمل توعية الطلبة بآليات وأدوات الاستعداد للالتحاق بالجامعات وإجراءات التسجيل في الجامعات والبعثات الخارجية وكيفية اختيار التخصص المناسب ووظائف المستقبل واختبار الإمارات القياسي.

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