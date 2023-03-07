«إيدج» تستعرض قدرات إنفاذ القانون المتقدمة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بيكن رد» التابعة لـ«إيدج»، مزود الحلول المتقدم، التي تركز على مواجهة تحديات الأمن الوطني المعقدة عن مشاركتها في «القمة العالمية الشرطية 2023»، حيث تعرض حلولها المبتكرة، التي تدعم البرامج المستقبلية للتدريب على إنفاذ القانون والتقنيات الشرطية.

وفي حديثه عن المشاركة في القمة قال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن رد: «تقدم القمة العالمية الشرطية فرصة رائعة للتواصل مع عملائنا وزملائنا في قطاع إنفاذ القانون. وبصفتنا مزوداً للتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تعزيز منظومة الأمن الوطني، فإننا نسعى إلى تمكين دولة الإمارات من تأمين بنيتها التحتية وأصولها الحيوية ومواكبة التغيير المستمر في التقدم التكنولوجي لمساعدة العملاء على التركيز على مهامهم الأساسية والبقاء دائماً في الصدارة».

وعرضت «بيكن رد» خلال الحدث مجموعة من حلول وخدمات إنفاذ القانون وتعزيز الأمن الوطني، بما في ذلك حلول التدريب الغامرة ومجموعة المعمل المتنقل (ROW)، وقدرات مراقبة التردد اللاسلكي (RF).

ويمكن للحاضرين في القمة العالمية الشرطية زيارة «بيكن رد» في الجناح 6 E22 في مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 مارس 2023.

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