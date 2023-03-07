«نيابة دبي» تستضيف منتسبي «الإمارات لمتلازمة داون» في مخيمها الشتوي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت النيابة العامة بدبي فعالية ترفيهية لأصحاب الهمم من منتسبي جمعية الإمارات لمتلازمة داون، في مخيمها الشتوي، وكان في استقبالهم محمد درويش الشحي رئيس نيابة مساعد، عضو فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم وبقية أعضاء الفريق.

يأتي ذلك حرصاً منها على توطيد العلاقات مع جميع فئات المجتمع والمساهمة في تعزيز جودة الحياة واستدامة المستقبل.

وبدأت الفعالية باستقبال أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أصحاب الهمم مع أهاليهم وذويهم، ومن ثم دعتهم إلى مأدبة غداء، وتبادل الأحاديث الودية مع إدارة الجمعية وأهالي المنسبين فيما يتعلق باحتياجاتهم وجوانب تعزيز دعمهم ودمجهم في المجتمع، واستمتع منتسبو متلازمة داون بأجواء المخيم الشتوي والملاعب المرافقة لها، كما ثمنت إدارة جمعية متلازمة داون في نهاية الفعالية، استضافة النيابة العامة لهم، مشيرة إلى حسن تعاونهم واهتمامهم بمختلف فئات المجتمع.

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