بلدية أبوظبي تنظم حملة للوقاية من الحرائق

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاولين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء، إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية للوقاية من وقوع الحرائق في مواقع البناء، وذلك ضمن إطار الحرص على سلامة العمال، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وحماية البيئة والسكينة.

جاء ذلك خلال الحملة التي أطلقتها البلدية وتستمر 4 أيام متصلة ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة لرفع مستوى الوعي العام للوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، حيث امتدت الحملة على نطاق جغرافي واسع إلى جانب مدينة أبوظبي لتشمل كلاً من مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، مدينة زايد، مدينة شخبوط، مدينة الرياض، واستهدفت ترسيخ بيئة عمل آمنة في قطاع البناء والإنشاء.

كما تتمحور الحملة حول تحقيق عدة أهداف منها رفع نسبة الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، التأكد من الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق في الكرفانات المقامة في مواقع البناء والإنشاء، ومنها توافر أجهزة تكييف مناسبة وبحالة جيدة ويتم صيانتها بشكل دوري، التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في الكرفانات، وضرورة أن تكون آمنة ومطابقة للمواصفات، ضرورة وجود جدران عازلة للحرائق في الكرفانات والمخازن، توفير أجهزة إنذار الحريق ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها، منع استخدام أسطوانات الغاز للطبخ في الكرفانات، منع التدخين بشكل نهائي، الحرص على نظافة الكرفانات من الداخل والخارج، التأكد من عدم حرق المخلفات إلا في المواقع المخصصة لهذا الغرض.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت خلال الحملة بتحرير عدد من الإنذارات والمخالفات بحق المواقع الإنشائية التي لا تطبق اشتراطات البيئة والصحة والسلامة، وخصوصاً متطلبات الوقاية من الحرائق، وكذلك للمواقع غير الملتزمة بمعايير وقوانين البناء والإنشاء العامة.

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