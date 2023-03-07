مدرسة 42 أبوظبي تستضيف ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً لها، وتقدم برامج التعليم القائمة على دعم الأقران والتعليم القائم على الألعاب عن استضافة ورشة عمل ملهمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي: قوة لتحقيق الخير»، قدمتها الدكتورة سناء الياسمي، أستاذة مشاركة في مدرسة 42 أبوظبي تحول درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي.

واستقبلت الورشة، وهي الأولى التي تنظمها وتستضيفها مدرسة 42 أبوظبي، جميع الراغبين بالمشاركة في شبكة 42 العالمية، التي تضم 47 جامعة في مختلف أنحاء العالم، حيث اجتذبت أكثر من ألف مشارك على الإنترنت.

واستقطبت الورشة محبي التكنولوجيا ورواد الأعمال وجميع المهتمين بمستقبل التكنولوجيا، لاستكشاف الاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي والاعتبارات المرافقة لتطويره واستخدامه، بالإضافة إلى تأثيراته على القطاعات المختلفة والمجتمع بأكمله. واكتسب المشاركون في الورشة فهماً متعمقاً لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتاريخ تطوره وتطبيقاته في خوارزميات تعلم الآلة وتقنيات التعرف على الوجه، وأبرز التحديات التي يواجهها.

جهود

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «تأتي استضافة هذه الجلسة بحضور أكثر من ألف مشارك على الإنترنت في إطار جهود مدرسة 42 أبوظبي لتثقيف الطلاب حول الذكاء الاصطناعي وغيره من الموضوعات الهامة الناشئة، ودعمهم في اكتساب المهارات المستقبلية لتحقيق مسيرات مهنية ناجحة، وضمان مساهمتهم في تقديم مزيد من الابتكارات الرقمية. ونسعى في مدرسة 42 أبوظبي إلى تعزيز مشاركة طلابنا في المجالات الرقمية، من خلال تزويدهم بالأدوات، التي تتيح لهم تمهيد الطريق نحو تحول الإمارة إلى اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة».

وشارك الطلاب في جلسة أسئلة وأجوبة مع الدكتورة الياسمي بعد نهاية الجلسة، ما أسهم بتسليط الضوء على الجهود الحثيثة لجمع المبرمجين لمدرسة 42 أبوظبي، من خلال تنظيم الفعاليات القائمة على مهارات القرن الحادي والعشرين لإطلاق العنان لإمكاناتهم في المجال الرقمي.

وتشكل مدرسة 42 أبوظبي نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة، حيث تم إطلاقها في عام 2020 كونها إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وتهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في إمارة أبوظبي، من خلال الاستثمار التنموي متعدد الجوانب في مجالات تطوير الأعمال والابتكار والسكان.

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