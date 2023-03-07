"تبريد" توقع على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الإمارات

المصدر: وام

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أعلنت شركة "تبريد"،عن توقيعها على مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق الحياد المناخي.

و تعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها "تبريد"، حيث تستكمل سعيها الدؤوب لتحقيق كفاءة الطاقة من أجل منع انبعاث كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري. وتُعَد الشركة، والتي تحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسها، محركاً أساسياً للتقدم مع الحفاظ على البيئة في الوقت نفسه . كما تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات الدولة من حيث الوصول إلى الحياد المناخي.

وأكد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" أهمية توقيع التعهد حيث تُعتبر "تبريد" رائدة في الاستدامة، وقال : " يعتبر التوقيع على التعهد دليل واضح على التزامنا ببذل كل ما في وسعنا من مجهودات لضمان مستقبل مستدام للجميع في كل مكان" .. مشيرا إلى أن الشركة تخطو خطوات هائلة في توليد الطاقة باستخدام مصادر طاقة متجددة.

وأضاف : " هنا تكمن المنفعة من وراء تبريد المناطق وكونها أكثر كفاءةً في استخدام الطاقة من أساليب التبريد التقليدية بنسبة تقارب الـ 50٪. وفي العام الماضي وفرت "تبريد" 1.4 مليون طن تبريد من ثاني أكسيد الكربون ومنعت إطلاقه إلى الغلاف الجوي، ما يعادل إزالة ما يقرب من 00,0003 مركبة من الطرق سنوياً."

وقال : “بدون تبريد المناطق، لن نتمكن من تحقيق النمو العمراني والتقدم المجتمعي. ولكن يجب أن يتحقق هذا النمو والتطور بشكل آمن ومستدام، ولذلك فإن جميع أنشطتنا وأعمالنا تتوافق بشكل وثيق مع أهداف الحياد المناخي للإمارات، ولدينا خارطة طريق مدروسة للمساهمة في هذا الهدف السامي بحلول عام 2050”.

وتأكيد على التزامها بتحقيق الحياد المناخي، شاركت "تبريد" في فعالية بارزة باستضافة شركة "إنجي" العملاقة للطاقة و المنخفضة الكربون، تسمى "E4: تحديد الطريق إلى اقتصاد محايد للكربون"، وذلك في متحف اللوفر أبوظبي. وعقدت الفعالية - الأولى من نوعها في الشرق الأوسط – بحضور قادة من عالم الأعمال والصناعة والقطاعات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والخارج، وذلك للمشاركة في حوار حول موضوع إزالة الكربون والحلول المختلفة التي ستساعد الحكومات والشركات والصناعات على تحقيق الحياد المناخي.

وسلطت الفعالية الضوء على الفوائد المُثْبتة لتبريد المناطق في الحد من الانبعاثات المصدرة من توليد الطاقة بشكل كبير. وباعتبارها واحدة من المساهمين الرئيسيين في "تبريد"، تواصل شركة "إنجي" توظيف خبرتها والمساهمة بشكل كبير من خلال معرفتها الهائلة في مسائل الطاقة والاستدامة على مستوى العالم.

وخلال الفعالية، قدم الدكتور يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في "تبريد"، عرضاً تقديمياً عن الشركة ، مسلطاً الضوء على الانجازات البيئية التي حققتها ، فضلاً عن النتائج المالية القوية للربع الرابع لعام 2022 التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

جدير بالذكر أنه في 17 مايو 2022، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة سلسلة الحوار الوطني حول الطموح المناخي (NDCA) كمنصة لتسليط الضوء ورفع الطموح المناخي للقطاعات، وتعزيز مشاركة جميع الجهات المعنية في "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050"، وذلك للوفاء بالتزامات الإمارات المناخية الدولية، خاصة اتفاقية باريس. وتشمل المبادرة العديد من القطاعات، ومنها قطاع التصنيع، والانشاءات، والنفايات، والنقل، والأموال، والطاقة، وخدمات المرافق.

وتم عقد الدورة التاسعة من المؤتمر وتوقيع التعهد تحت شعار "إزالة الكربون من قطاع المباني"، وتضمنا كلمة ألقتها معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة .

وعقب الكلمة، اجتمع الحاضرون للتوقيع على التعهد، وكان من ضمنهم خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية.

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