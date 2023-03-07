عصف ذهني لجامعة الشارقة في مجمع القرآن الكريم

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن مجمع القرآن الكريم صرح علمي عالمي ثقافي تاريخي فريد، يضم بين جنباته وأروقته العلم والثقافة والتاريخ في قالب عصري، يعتمد على التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال عقد جامعة الشارقة، اجتماع عصف ذهني لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في مجمع القرآن الكريم في إطار التعاون الاستراتيجي والمعرفي، وتبادل الخدمات اللوجستية والتقنية، بما في ذلك القاعات المجهزة بأحدث التقنيات، لإقامة الاجتماعات والأنشطة الثقافية والعلمية.

وكان في استقبال مدير جامعة الشارقة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم الذي قام بتقديم شرح مفصل عن المجمع، والدور الثقافي والمعرفي والمجتمعي الذي يقوم به، إضافة إلى ما يتمتع به مبنى المجمع الأيقوني بتصميمه الفريد من نوعه، والذي يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الكبير بالمباني ذات الطابع الإسلامي، وروح وجمال العمارة الإسلامية؛ حيث إن المجمع يجمع بين الماضي والحاضر، موضحاً أن المجمع يضم طلاباً في علم القراءات والأسانيد من 165 دولة حول العالم، حضر الاستقبال، مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام في مجمع القرآن الكريم.

تقنيات

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: مجمع القرآن الكريم صرح علمي ثقافي تاريخي فريد، يضم بين جنباته وأروقته العلم والثقافة والتاريخ في قالب معاصر، يعتمد على التقنيات الحديثة، واجتماع الجامعة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لعدد من الساعات فيه، يعد دليلاً واضحاً لما يتمتع به المجمع من خدمات ثقافية ومجتمعية وتقنية حديثة، تجعله منبراً علمياً عالمياً في خدمة العلوم والمعارف كافة، ومصدر إلهام لكافة المؤسسات في الشارقة، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الجامعة والمجمع، والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في الشارقة.

وأضاف: إن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، واهتمامه بمجمع القرآن الكريم، جعل الشارقة منارة علم وفكر وإبداع حضاري وهندسة معمارية شرقية لا مثيل لها، تنير القلوب والعقول في بيئة تعليمية عالمية، ومجتمع متسامح أساسه الإنسان.

وتقدم مدير الجامعة للدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين كافة في المجمع بالشكر والتقدير على ما بذلوه في سبيل إنجاح الاجتماع الذي وصفه بالمميز والناجح.

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