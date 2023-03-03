"دبي الصحية الأكاديمية" و"بيت الخير" تطلقان "أنقذ قلباً"

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ممثلة بمؤسسة الجليلة مبادرة "أنقذ قلباً" بالتعاون مع جمعية بيت الخير، لإنقاذ المرضى المصابين بذبحة صدرية تهدد حياتهم.

وتندرج المبادرة ضمن برنامج "مساعدة" الذي ترعاه المؤسسة، وتساندها الجمعية لنجدة الحالات المعسرة والطارئة.

وأوضح سالم بن لاحج، مدير صندوق الصحة، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المصابين المعسرين بالذبحة الصدرية (الجلطة) لإنقاذهم، وخاصة عندما يصلون إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن بعد حدوثها، موضحا ان تكلفة علاج الحالة الواحدة 30 ألف درهم، وتشمل باقة علاجية كاملة .

ومن جانبه، أكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام "بيت الخير"، حرص الجمعية على تعزيز شراكتها مع القطاع الصحي، ومساهمتها في المبادرات التي تدعم توجهاتها الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها المبادرات التي تهدف إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، الذين يعجزون عن سداد قيمة العلاج، وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم، وتؤثر على استقرار أسرهم.

ودعا العوضي المحسنين والخيّرين للتبرع بما يستطيعون للمساهمة في إنقاذ المرضى المصابين بهذه الجلطات القاتلة، مشيراً إلى أن الجمعية وفّرت سبلا متنوعة للتبرع، بحيث يمكن التبرع بزيارة منافذ "بيت الخير" في مستشفيات إمارة دبي، ومواقع الجمعية الخارجية في مختلف الإمارات، وشراء كوبون "أنقذ قلباً"، لافتا الى ان الجمعية أتاحت التبرع من خلال موقعها الإلكتروني www.beitalkhair.org وتطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز