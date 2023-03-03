ناسا: تم حل مشكلة برمجية بالمركبة دراجون والالتحام بات وشيكاً

المصدر: البيان

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أعلنت وكالة "ناسا" لأبحاث الفضاء الأمريكية، عن حل مشكلة تقنية برمجية بالمركبة الناقلة لـ Crew 6 حيث تعطل خطاف وتم إعادة برمجته من جديد لتصبح عملية الالتحام وشيكة



وتجري المركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6 آخر مناورة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية حيث يفصلها عن المحطة 40 متراً فقط.

وكانت المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم الإطلاق أمس الخميس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وعانقت الإمارات الفضاء من جديد وسطرت تاريخاً مجيداً بانطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت المهمة من المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "على مدى 6 أشهر

وشهدت قاعدة كيب كانافيرال انطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، على متن المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، والتي حملها الصاروخ «فالكون 9»، وتضم سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، «ناسا»، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

وانطلقت المهمة ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستعمل من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ «iRosa»، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.

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