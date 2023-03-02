عبدالله بن زايد يشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بالهند

المصدر: وام

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يشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي التي انطلقت أعمالها أمس وتعقد على مدار يومين.

وتأتي مشاركة سموه على رأس وفد رفيع المستوى وفي ضوء دعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين بصفة دولة ضيف للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة منذ عام 2020.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - بهذه المناسبة - على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة في تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف تجاه العديد من القضايا الملحة التي تشكل أولوية في الخطط التنموية كافة الهادفة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في المجتمعات.

كما أكد سموه على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ودعم دولة الإمارات الثابت لرئاسة الهند لأعمال مجموعة العشرين ، مشيرا إلى أن الإمارات والهند حققتا العديد من الإنجازات البارزة بفضل شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وتوجه سموه بالشكر إلى جمهورية الهند على تنظيم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وتضم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين جلستين رئيسيتين، الأولى تعنى بمحاور تعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم الإصلاحات، وأمن الطاقة والغذاء، والتعاون الدولي حيث قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الجلسة مداخلة عن أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوجهات دولة الإمارات نحو أبرز بنود الأجندة العالمية خصوصاً في ضوء استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب28" العام الجاري.

فيما ركزت الجلسة الرئيسية الثانية على قضايا مكافحة الإرهاب، ورعاية المواهب، ومواجهة مخاطر الأزمات والكوارث.

حضر الاجتماعات ضمن وفد الدولة برئاسة سموه ، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وتأتي اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في توقيت استثنائي، حيث تشهد الساحة الدولية تحديات غير مسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي والبيئي، وفي مقدمتها تحديات المناخ، ومخاطر إمدادات الطاقة والغذاء، والتنامي الكبير في مديونية الدول النامية والأقل نمواً.

يشار إلى أن دولة الإمارات تلقت دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تلقي دعوة مماثلة من الرئاسة الإندونيسية للمجموعة للعام 2022.

كما شاركت دولة الإمارات في أعمال وقمة مجموعة العشرين للأعوام 2020 تحت الرئاسة السعودية و2011 تحت الرئاسة الفرنسية في ضوء توليها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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