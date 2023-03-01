تعاون «صحة» وزايد العليا لتقديم أفضل الخدمات العلاجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن التعاون المشترك والتنسيق فيما بينهما في مجال تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميزة والدعم الطبي والاستشارات الطبية بمختلف أشكالها لأصحاب الهمم ومنتسبي المؤسسة.

ووقع المذكرة عن شركة أبوظبي للخدمات الصحية، حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة.

وأكد حمد خميس المنصوري أن الاتفاقية بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ممثلة في إدارة مستشفيات الظفرة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تهدف لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميزة لأصحاب الهمم، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية لهم بسهولة ويسر، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة الحكومة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

آليات منظمة

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة أن الجهود المشتركة بين «صحة» ومؤسسة زايد العليا ستعمل على توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي منطقة الظفرة في جميع مناطق إقامتهم وفق آليات منظمة تضمن تسهيل وتبسيط الحصول على تلك الخدمات والتيسير على المستفيدين.

وقال إن مستشفيات الظفرة تولي أصحاب الهمم أهمية خاصة عبر توفير العديد من الخدمات والتسهيلات التي تسهم في تقديم الخدمات العلاجية والطبية اليهم بأقل مجهود وأسرع وقت وفق مستويات عالية من الجودة والتميز، مضيفاً أن مستشفيات الظفرة ستقوم وفق الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة بتقديم الدعم الطبي والاستشارات الطبية لمنتسبي المؤسسة والحالات الجديدة لتقييمها طبياً، وتوفير التقارير الطبية الخاصة بطلاب المؤسسة، وتوفير طبيب مختص في كل مرافق الرعاية الصحية لمستشفيات الظفرة لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الهمم والمساهمة في عمل الفحص الطبي وكتابة التشخيص في التقرير الشامل للطلاب في مراحل التقييم الأولى.

خطوة مهمة

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: إن «صحة» تضع في طليعة أولوياتها توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي للارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع من دون استثناء.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة ودليلاً ملموساً على مستوى الرعاية الشاملة التي توفرها «صحة» لأبناء أبوظبي، كما أنها تأتي انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي أولت أهمية خاصة لدمج أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم ليتمكنوا من بلوغ أقصى إمكاناتهم، والمشاركة بدورهم المؤثر في مسيرة التنمية. نتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونتطلع قدماً إلى توفير خدمات متميزة لهذه الفئة الغالية وتلبية كل متطلباتها.

ورحب عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ممثلة في إدارة مستشفيات الظفرة، وذلك استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانية لمنتسبي المؤسسة من فئات أصحاب الهمم.

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