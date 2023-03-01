النيابة العامة للدولة تطلق حزمة من الخدمات الرقمية والذكية

المصدر: وام

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أطلقت النيابة العامة للدولة حزمة من الخدمات الرقمية والذكية، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي الذي بدأته في عام 2019، بهدف تبسيط وتسهيل الوصول للخدمات الذكية والرقمية وتوفير تجربة متميزة من الخدمات التقنية القضائية لتعزيز سعادة المتعاملين، وترسيخ مكانة النيابة العامة الرائدة في التحول الرقمي الحكومي.

وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها النيابة العامة، ممر النيابة الذكي وهو مشروع اطلقته النيابة العامة سنة 2019 ويخدم المسافرين في جميع منافذ الدولة والمتوفر من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي والكشك الالكتروني للنيابة العامة، ويتميز الممر الذي يتيح إمكانية الربط مع وزارة الداخلية وتنفيذ الأوامر الكترونياً، بقدرته على تقديم اشعار للمتعامل بوجود أوامر صادرة ضده، كما يساعد المتعامل على دفع الغرامة بسهولة ويسردون الحاجة الى مراجعة النيابة، إلى جانب تمكينه من مقابلة عضو النيابة المناوب، وإتاحة المجال لعضو النيابة المناوب من التصرف في طلبات المتعاملين.

كما تقدم النيابة العامة العديد من الخدمات عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، المصمم وفقاً لأفضل التقنيات الرقمية ويتيح تقديم الخدمات بعدة لغات، ويوفر أكثر من 50 خدمة لكل من المحامين والجمهور، ويمكن الدخول للموقع من خلال الهوية الرقمية، ويتيح إمكانية الدفع الالكتروني، ويوفر مركز إعلامي للأخبار والمقالات والفعاليات ومقاطع الفيديو ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدردشة الذكية والمجيب القانوني الذكي.

وتقدم كذلك الأكشاك التابعة للنيابة والمتوفرة بثلاث لغات أكثر من 50 خدمة لكل من المحامين والجمهور، وتتيح الأكشاك خاصية الربط مع القضايا في النظام الجزائي ويمكن الدخول من خلال الهوية الرقمية والربط مع طرق الدفع المتعددة، كما توفر الأكشاك خدمة مسح المستندات وادراجها في النظام، والبصمة والتوقيع الالكتروني، والاتصال المرئي.

وانطلاقا من حرص النيابة على تطوير منظومة عمل رقمية متكاملة، وفرت النيابة العامة لموظيفها خدمة النظام الجزائي المبني على أحدث تقنيات الويب وقواعد البيانات، ويساهم في الربط مع الجهات الخارجية إلكترونيا، كما يوفر نظام اتصال مرئي للتحقيقات والمحاكمات، ومرتبط مع الموقع الإلكتروني والكشك الالكتروني والتطبيق الذكي.

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