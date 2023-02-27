35 خدمة مرورية وجنائية قدمها «المركز المتنقل» بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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قدم مركز خدمات المرور والترخيص المتنقل‏ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 35 خدمة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك حرصاً من شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وبأسرع وقت ممكن.

وتضمنت خدمات المركز تقديم 13 خدمة للسائقين، منها فحص النظر، وإلغاء رخصة قيادة مركبة وفئة رخصة قيادة مركبة، مع إمكانية تغيير بيانات رخصة مركبة، بالإضافة إلى 14 خدمة للمركبات منها، فحص المركبات وإصدار وإعادة تسجيلها، وتجديد ونقل رخصة المركبات، وإصدار رخصة مركبة بدل فاقد وبدل تالف، وتعديل بيانات رخصة مركبة، إلى جانب حزمة من الخدمات الجنائية الخاصة بمراكز شرطة الشارقة الشاملة، كخدمة فتح البلاغات الجنائية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وفقدان أو إتلاف أو إثبات حالة البلاغ.

وبدأ المركز المتنقل تقديم خدماته المتنوعة لأفراد المجتمع، منذ يناير الماضي، ويستمر حتـى شهر مارس المقبل، حيث شمل عدداً من المناطق في إمارة الشارقة وهي، البداير، كلباء، القرية التراثية بمليحة، الدوائر الحكومية في الإمارة وفي إكسبو الذيد، ومجلس ضاحية النوف، وجمعية الحمرية إلى جانب منطقة دبا.

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