شاطئ القرم في أم القيوين وجهة مثالية لممارسة الرياضات المائية

المصدر: وام

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يعتبر شاطئ القرم فى أم القيوين من الوجهات المثالية والفريدة لممارسة الرياضات المائية ، ومن تلك الرياضات الكايت سيرف " ركوب الامواج ".

وتعد رياضة الكايت سيرف أكثر الرياضات البحرية نموا وانتشارا ، وهي رياضة متكاملة فيها روح الاثارة وتتطلب لياقة بدنية وذهنية وفنية لممارستها.

ويعد شاطئ القرم بأم القيوين من أكثر المناطق جذبا للزوار المواطنين والوافدين لمميزاتة الكثيرة ومنها أنه يطل على غابات القرم - المانغروف وخور أم القيوين والجزر المحيطة به والذي يصنف من أهم المناطق لممارسة الكايت سيرف.

وفى شاطئ القرم التقت وكالة أنباء الامارات " وام" عيسى سلطان محمد العظم أصغر متسابق مسجل لرياضة الكايت سيرف والمعتمد من" لجنة الامارات للكايت سيرف " .

وقال عيسى سلطان فى تصريح لـ " وام " تدربت على يد والدي مدرب رياضة الكايت سيرف " ركوب الامواج " بأم القيوين منذ كنت فى السابعة من عمري وأنا الان فى العاشرة وأمارس هذه الرياضة المحببة لدي.

وأضاف أنه تلقى الدروس الاأولية من خلال مدرسة الكايت سيرف بأم القيوين لتعليم ركوب الأمواج ومن خلالها تعلم جميع المهارات الاساسية للابحار والتوجيه والانعطاف فى غضون أيام قليلة .

وأشار الى أن هذه الرياضة تتطلب من ممارسها إتقان المناورات الأكثر تقدما حتى يستطيع المتدرب تعلمها .

وأوضح أن رياضة الكايت سيرف " ركوب الامواج " تتم عن طريق استغلال قوة دفع الرياح ويتم السيطرة عليها باستخدام طائرة ورقية يتم دفعها عبر الماء أثناء الوقوف على لوح التزلج مع أمكانية تثبيت القدم بالاربطة الخاصة ، مؤكدا أنه اذا لم تكن هناك رياح فليس بالامكان ممارسة هذه الرياضة المائية الممتعة .

وأضاف أن رياضة الكايت سيرف بواسطة الشراع من الرياضات المفضلة للصغار قبل الكبار ، وهي رياضة بسيطة وآمنة اذا تم الالتزام بضوابط الامن والسلامة الخاصة بها .

وقال إن من فوائد رياضة الكايت سيرف أنها تشد عضلات الجسم ، كما تعتبر هذه الرياضة تجربة تأمل تساعد على تعزيز صفاء الذهن والتركيز.

ونصح أصغر متسابق اماراتى للكايت سيرف محبي هذه الرياضة الصغار بالانتساب إلى مدراس الكايت سيرف المنتشرة فى الامارات لتنمية هوايتهم المفضلة ، وعدم التهور بالتسرع فى ركوب الأمواج ودخول الأعماق دون توفر معايير السلامة والحصول على تدريبات كافية والالتزام بتعليمات المدرب.

و تقدم عيسى سلطان بالشكر الى " لجنة الامارات للكايت سيرف " على اعتماده كأصغر متسابق للكايت سيرف في الإمارات .

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