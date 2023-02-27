"صحة" تسجيل 5.1 مليون زيارة للعيادات الخارجية خلال 2022

المصدر: وام

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حققت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر شبكة للرعاية الصحية وإحدى الشركات التابعة لـ"بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات خلال 2022 إنجازات كبيرة.

ومن أبرز هذه الإنجازات إغلاق مراكز اختبار كوفيد-19وتسجيل 5.1 مليون زيارة لمراجعي العيادات الخارجية على مدار العام وتم إجراء ما مجموعه 42 ألف عملية جراحية في المنشآت الصحية التابعة لمجموعة "صحة" في كافة أنحاء أبوظبي بالإضافة إلى استكمال 1.7 مليون استشارة عن بعد في العيادات الخارجية وبحلول نهاية عام 2022 أصبح لدى "صحة" 25 برنامج إقامة معتمد و2532 منشوراً علمياً (من 2010 إلى 2021) فضلاً عن تدريب 607 ممرضة وممرضاً (من 2011 إلى 2022).

أما أبرز الإنجازات فكان استحواذ مجموعة "بيورهيلث" على شركة "صحة" ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاستحواذ بشكل إيجابي على مجموعة "صحة" ومرضاها وموظفيها، وتتمتع شركة "صحة" بالمنظومة الصحية الشاملة لتخصصات الأعمال والرعاية الصحية التي توفرها مجموعة "بيورهيلث" بما في ذلك الطواقم الطبية والمراكز التشخيصية وحلول التأمين ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية والشركة الوطنية للتأمين الصحي "ضمان" و"رافد" أكبر مؤسسة لمشتريات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وقال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة" في تصريح لوكالة أنباء الامارات إن "صحة" ملتزمة بتطوير خدماتها من خلال تبني الممارسات المبتكرة لتظل توفر لأبناء مجتمعها أفضل رعاية صحية عالية الجودة ومن خلال توفير أحدث الأبحاث العلمية والموارد التعليمية والتطورات التكنولوجية لطواقمنا الطبية، نثق بقدرتنا على مواصلة الارتقاء بصحة ورفاهية أفراد مجتمعنا وتزويدهم بخدمات صحية عالمية المستوى في أبوظبي.

من جهته قال راشد القبيسي رئيس شؤون الشركات في مجموعة "بيورهليث" لـ "وام" إن مجموعة "بيورهيلث" تفخر بإنجازات شركة "صحة" خلال السنوات الماضية وتعكس إنجازات عام 2022 التزامنا بتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأضاف انه في ظل القيادة الرشيدة تسعى "بيورهيلث" والشركات التابعة لها كشركة " صحة" إلى رفع معايير التميز في مجال الرعاية الصحية للوصول إلى مستويات عالمية وتعزيز الكفاءات عبر المجموعة بأكملها وتجسد هذه الإنجازات رؤيتنا الرامية نحو تحسين متوسط طول العمر وتعزيز أسلوب حياة أكثر صحة في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أنه من خلال شركة "صحة" وشركات المجموعة الأخرى تعمل "بيورهيلث" على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتطوير حلول صحية متقدمة تساهم في مساعدة الأفراد على العيش لفترة أطول وحياة أكثر صحة وسعادة وترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز عالمي للرعاية الصحية.

وأضاف "سعياً لتحقيق رسالتها الرامية إلى تزويد المرضى بالقدرة على الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة أينما كانوا سجّلت خدمات الاستشارات عن بُعد وخدمات توصيل الأدوية إلى المنازل مستويات متقدمة من الأداء خلال العام 2022" .

واستفاد المرضى من الاستشارات الرقمية المتخصصة من أمهر الأطباء المتمرسين شملت مجموعة واسعة من الاضطرابات الصحية بما في ذلك الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى جانب خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل أو استلامها من الصيدليات واختيار البدائل الدوائية المناسبة لاحتياجاتهم.

وفيما يتعلق بالشراكات وجهود التوسعة قال القبيسي إن "صحة" دعمت مستشفى "سلمى" في توسيع خدماته من 83 سريراً إلى 226 سريراً خلال العام 2022 ،و توفير 52 سريراً في مدينة الشيخ خليفة الطبية (بسعة 90%) و27 سريراً في مستشفى العين (بسعة 90%) مع خطط لإضافة 100 إلى 140 سرير خلال العام 2023 مع 65 سرير في مستشفى الرحبة.

أما بالنسبة للمنشآت التي حققت الأداء الأفضل في تقديم خدمات صحية عالية الجودة فقد حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الكورنيش ومستشفى مدينة زايد على أعلى التصنيفات للعام 2022 بناء على مؤشر جودة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وتشمل الإنجازات البارزة الأخرى في عام 2022 ما يلي: افتتح مستشفى الرحبة مركزاً جديداً للرعاية العاجلة " وأعاد مستشفى العين افتتاح مركز الرعاية العاجلة الخاص به لعلاج الحالات غير المرتبطة بفيروس كوفيد-19 مما منح المواطنين والمقيمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية" كما بدأ تشغيل مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين بالإضافة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان وأعادت "صحة" ترسيخ مكانة مدينة الشيخ خليفة الطبية كمركز للتميز في طب الأطفال والذي يتخصص في أمراض القلب وجراحة العظام وإعادة التأهيل وطب الأعصاب وزرع الكلى والحبل الشوكي ، وأطلق مستشفى الرحبة مركزه الخاص للأمراض والأوبئة.

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