من قرية أم غافة إلى الفضاء.. سلطان النيادي يحقق طموح زايد

المصدر: البيان

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يحقق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم طموح زايد بانطلاقه في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ولمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

فمن هو سلطان النيادي

- وُلد سلطان النيادي في 23 مايو 1981 بمنطقة أم غافة التابعة لمدينة العين.

- تميز في تعليمه تبعاً لخطى والده الرجل العسكري وكان متميزاً وسط أقرانه من الطلبة.

- التحق بالقوات المسلحة وابتُعث لدراسة هندسة الاتصالات.

- عمل كمهندس لأمن الشبكات بالقوات المسلحة الإماراتية.

- حصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة.

- حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات.

- حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

- كان النيادي رائد الفضاء الاحتياطي خلال مهمة طموح زايد عام 2019.

- يستعد لخوض مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية كأطول مهمة لرائد فضاء عربي.

وتشهد قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الإثنين، انطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، على متن المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، والتي يحملها الصاروخ «فالكون 9»، وتضم سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، «ناسا»، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

تقاليد الإطلاق

وتنطلق المهمة ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستعمل من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ «iRosa»، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.

وانتقل فريق «سبيس إكس كرو 6»، اليوم، متوجهين إلى قاعدة الإطلاق في «كيب كانافيرال» في مجمع كينيدي للفضاء، التابع لوكالة «ناسا»، حيث اتبعوا خطوات وتقاليد محددة، يؤديها رواد الفضاء في «ناسا»، وسيتبعها طاقم «كرو 6» قبل الإطلاق، والتي تتضمن خروج الطاقم من الحجر الصحي إلى منصة الإطلاق، من خلال سيارتي «تيسلا»، حيث تضم الأولى رائدي الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، ووارين هوبيرغ، فيما تقل السيارة الثانية سلطان النيادي وأندريه فيدياييف، اختصاصيّي المهمة، تليها إلقاء نظرة على الصاروخ، ثم التوقيع على الحائط الأبيض قبل الدخول إلى المركبة الفضائية، وصولاً لآخر خطوة، وهي الدخول إلى كبسولة دراجون، وإجراء الاستعدادات الأخيرة قبل الإطلاق.

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