سيف بن زايد يزور متحف المستقبل

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية متحف المستقبل في دبي.

واطلع سموه على أقسام المتحف وما يحتويه من مرافق ومختبرات ليكون محطة مميزة في مسيرة دولة الإمارات لتصميم وصناعة المستقبل.

ورافق سموه في الجولة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد و معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث استمع سموه لشرح حول مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والمبادرات والأبحاث، والدراسات ذات القيمة النوعية.

وتجول سموه في أقسام وطوابق المتحف ابتداءً من محطة المكوك الفضائي مع الدليلة الرقمية "آية"، التي قدمت شرحاً مستفيضاً عن "ميناء محمد بن راشد الفضائي"، والمحطة المدارية "أمل"، واستخدامات الطاقة المتجددة، والنظرة التصورية للمستقبل، ورحلات البشر لاستيطان الفضاء الخارجي عام 2071، ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة الذي يعزز جهود حماية البيئة والمناخ ليمثل مشهداً تخيُّلياً عن الحياة في مدينة دبي عام 2071، والمكتبة التي تأوي أكثر من (2400) مجسَّم للنبات، والواحة التي تُمثل مأوى العلاج، لتصل جولة سموه إلى عروض الشركات الإماراتية الرائدة في مجالات الاستدامة والاستعداد للغد في طابق مستقبل الغد.

رافق سموه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، وسعادة خلفان بالهول المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

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