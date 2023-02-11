الإمارات ترسل 117 طن مساعدات إلى سوريا وتركيا خلال 24 ساعة

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال 24 ساعة الماضية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، 117 طناً من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وشملت المواد الإغاثية 97 طناً من المواد الغذائية، و20 طناً من المواد الطبية، و696 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا البالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.

وتستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.

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