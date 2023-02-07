زراعة جهاز جديد لتنظيم ضربات القلب بدون أسلاك لمريض مواطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ومايو كلينك، عن نجاحها في زرع نوع جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب الخالية من الأسلاك لمريض إماراتي، واستُخدمت في هذه الحالة أحدث التقنيات التي اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً خلال العام 2022.

اُختيرت التقنية الحديثة بعناية كونها تناسب حالة المريض الذي عانى من بطء في معدل ضربات القلب كان يهدد حياته، وتحدّث الدكتور ماريو نجيم، استشاري أمراض القلب وأخصائي الفيزيولوجيا الكهربائية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن سبب اختيار هذا النوع من منظم ضربات القلب الخالي من الأسلاك لهذه الحالة قائلاً: "حالة المريض والمشاكل الصحية العديدة التي كان يعاني منها استدعت استخدام هذا الجهاز الخالي من الأسلاك، بحيث كان استخدام أي جهاز تقليدي آخر لتنظيم ضربات القلب سيعرضه لمضاعفات خطيرة".

ويصحح هذا النظام الإيقاع البطيء لقلب المريض، أو بطء القلب، من خلال توليد نبضات كهربائية تحفز القلب على النبض بمعدل طبيعي.

وأضاف: "يعد النوع الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب الخالي من الأسلاك من التقنيات الفريدة لأنه قادر على تحديد وتحليل أفضل موقع ممكن لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب قبل تثبيته في موضعه النهائي. ويمتاز بعمر بطارية محسّن يمكن أن يستمر حتى 20 عاماً. كما يتفرّد الجهاز بميزة تتيح الاقتران بجهاز آخر بدون أسلاك ويمكن زراعته إذا لزم الأمر في المستقبل لتمكين ربط حجرات القلب المختلفة، كما يمكن أيضاً إزالته إذا تطلب العلاج تحديثاً أو إذا احتاج الأطباء إلى استبداله".

وتمّ زرع الجهاز المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء من خلال إجراء طفيف التدخل لا يتطلب تدخل جراحي، بل مجرد أنبوب تم إدخاله في وعاء دموي في الفخذ ليتم توصيله بالقلب. وقال الدكتور نجيم: "لا يتطلب هذا النوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب أسلاكاً معزولة أو وصلات قلبية لتوصيل الطاقة إلى القلب، مما يجنبنا مخاطر العدوى التي تظهر عادةً مع أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية".

وتتميز مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمختبرها المتطوّر للفيزيولوجيا الكهربائية للقلب والمُدار من قبل اختصاصيين في هذا المجال معتمدين من المجالس الطبية ويتمتعون بخبرة عالمية طويلة الأمد في علاج اضطرابات ضربات القلب البسيطة والمعقدة باستخدام تقنيات زرع أجهزة القلب. ويعمل في المركز أيضاً طاقم تمريضي متخصص، ويتكامل المركز مع التخصصات والممارسات الطبية الأخرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية فضلاً عن تجهيزه بأحدث المعدات البحثية والتقنية.

وعن حالة المريض، قال الدكتور نجيم: "استجاب المريض للإجراء العلاجي بشكل ممتاز وعاد إلى منزله بعدما استقرّ معدل ضربات قلبه وتحسنت حالته بصورة عامة".

وفي تعليقه على هذا الإنجاز المهم، قال الدكتور ماثيو جيتمان، المدير الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "نحن مؤسسة طبية طموحة تستشرف تقنيات المستقبل في رعاية الحالات المعقدة وتضمن اعتماد أحدث الممارسات والتقنيات السريرية بما يتخطى توقعات المرضى. وقد أثبت مركز الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب جاهزيته لمواكبة أحدث ابتكارات الرعاية الصحية وإعطاء المرضى إجابات حاسمة لأكثر الحالات الصحية تعقيداً، وتوفير رعاية شاملة ومتكاملة تناسب الحالة الخاصة لكل مريض وتتسم بلمسة التعاطف والإنسانية، تماشياً مع نهج الرعاية الصحية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية المرتكز على الدروع الثلاث الأساسية، وهي الممارسة الطبية والأبحاث والتعليم".

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