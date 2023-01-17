شرطة دبي تستعرض مواصفات آلية" الإنقاذ الشاملة" في "إنترسك"

المصدر: وام

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسك" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم ، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل ، في مركز دبي التجاري العالمي، عارضة مواصفات آلية " الإنقاذ الشاملة" التي تحتوي على كافة معدات التعامل مع حوادث السير الصعبة، وعمليات الإنقاذ المتنوعة وانهيارات المباني والانتشال.

كما قدمت شرطة دبي عبر منصتها في المعرض، شرحاً حول دور مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران" في تعزيز منظومة العمل الأمني في المطارات، إلى جانب عرض لمميزات سيارة "هونشي"، أول دورية كهربائية فارهة.

وحول مشاركة شرطة دبي في المعرض، أكد العقيد عيسى محمد المطوع، مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن القيادة العامة لشرطة دبي تشارك في معرض "انترسك" لعرض الخدمات الأمنية والذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد المجتمع.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحداً من أهم معارض الحلول الأمنية والسلامة والحماية، وذلك لعرض إمكانياتها وابتكاراتها الذكية والمستشرفة للمستقبل والمواكبة للتحديات.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في معرض إنترسك، سيارة "هونشي E-HS9"، والتي تعد أول سيارة كهربائية فارهة، تنضم لأسطول الدوريات الفارهة لديها.

وقدمت النقيب ميثاء عبيد المهيري، من إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً لزوار المنصة حول السيارة التي تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كم وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات، وسرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلو متر في 5 ثوانٍ، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة.

وبينت النقيب المهيري أن سيارة هونشي E-HS9 تندرج تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة بإضاءة عالية، ومصابيح نهارية.

وقدم الرقيب أول حسن علي عبد السلام من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، شرحاً لزوار المعرض، حول آلية "الإنقاذ الشاملة" المعدة خصيصاً للتعامل مع مختلف أنواع حوادث السير وحالات الإنقاذ والانهيارات.

وأشار إلى أن الآلية مُجهزة بالكامل من كافة المعدات اللازمة للتعامل مع الحوادث، كالمقصات الهيدروليكية لقص السيارات في الحوادث الصعبة، إلى جانب مختلف أنواع الحبال المُستخدمة في عمليات الانتشال والإنقاذ.

كما قدم الوكيل أول فيصل عيسى علي من قسم تقييم التهديد في الإدارة العامة لأمن المطارات، شرحاً لزوار منصة شرطة دبي حول الدور المهم الذي يقوم به "مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران" في تعزيز منظومة العمل الأمني في المطارات.

وبين أن المركز يحتوي على أنظمة ذكية وحديثة تعمل على رصد وتحليل وتقييم مخاطر أمن الطيران على المستويين الدولي والمحلي، ومدى انعكاساتها على ضمان أمن مطارات دبي، وسهولة الإجراءات المتبعة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأمنية إلى المسافرين بكل يسر.

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