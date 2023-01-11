إقامة دبي تطلق خدمة الاتصال المرئي لإنجاز واستكمال طلبات المتعاملين

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم خدمة الاتصال المرئي بين المتعاملين وموظفي إقامة دبي، بهدف التواصل عبر التقنيات الذكية لاستكمال إجراءات وانجاز المعاملات، حيث تمكن الخدمة المتعاملين من داخل الدولة وخارجها من التواصل المباشر مع موظفين إقامة دبي لاستكمال المعاملات وتقديم كافة المستندات في وقت قياسي لا يتجاوز 5 دقائق دون الحاجة لزيارة مراكز خدمات إسعاد المتعاملين، وكما يمكن للتعاملين طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

متابعة المعاملات

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إن الخدمة ستمكن المتعاملين من انجاز جميع الخدمات التي تقدمها إقامة دبي تدريجياً، كما سوف تتاح الخدمة قريباً على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون لإنجاز ومتابعة المعاملات بعد التقديم عليها عبر القنوات الرسمية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن إقامة دبي أنجزت خلال 365 يوماً من العمل الدؤوب ملايين المعاملات، ووفرت أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، فضلاً عن حصدها لباقة من الجوائز والتصنيفات المحلية والعالمية التي مكنتها من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين، مشيراً إلى أنها أنجزت خلال العام الماضي أكثر من 62 مليون 244 ألف معاملة، منها 79 ألف و617 إقامة ذهبية.

معاملات متنوعة

كما تم انجاز 46 مليون و965 ألف و715 معاملة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ومليون و852 ألف و218 معاملة أذونات دخول، و4 ملايين و499 و712 معاملة إقامة، إضافة إلى 40 ألف و642 جواز سفر إلكتروني، و37 ألف و267 معاملة شؤون واستشارات قانونية، إلى جانب المعاملات المتنوعة الأخرى، مقابل 37 مليون و384 ألف و 28 معاملة خلال العام 2021.

وأشار المري إلى أن عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها لجميع الفئات مع نهاية العام 2022 بلغ 79 ألف و617 إقامة، مقابل 47 ألف 150 إقامة ذهبية خلال العام 2021، كما ارتفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96‎%‎، فيما وصل مؤشر سعادة الشركاء إلى100‎%‎، وبلغت نسبة تنفيذ الخطط التشغيلية إلى 99‎%‎، فيما بلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال "آمر" مليون و373 ألف و268 مكالمة خلال العام 2022.

قفزة نوعية

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وفرتها إقامة دبي خلال العام 2022، مشيراً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.

وأضاف إن إقامة دبي حافظت خلال العام الماضي على مسارها التصاعدي بثبات، نتيجة للتخطيط السليم، وحققت العديد من الجوائز وشهادات التصنيف والاعتمادات المحلية والدولية حيث حصلت على 18 عضوية مؤسسية وفردية نظير جهودها ومبادراتها التي جعلت منها مرجعاً إقليمياً وعالمياً في مجال تطوير بيئة الأعمال بوتيرة متصاعدة، تستند إلى مفهوم البناء على المكتسبات، موضحاً مواصلتها بذل الجهود في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع استراتيجيات الدولة ومشاريعها الريادية خلال الخمسين المقبلة.

تحول رقمي

وحول نسب التحسين على العمليات الرئيسة للعام الماضي، أكدت الإدارة العامة تحقيق نسبة 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة، و82.2 % بنسبة جاهزية الابتكار، فيما تراوحت نسب كل من سعادة الموظفين، والمرونة المؤسسية بين 93 و100%.

دمج الخدمات

وشهد العام 2022 تحولاً آخر في الخدمات حين دمجت 5 خدمات في خدمة واحدة، إلى جانب تطوير خبرتها من خلال دراسة 60 تجربة متعامل وتحليلها بطريقة علمية وممنهجة، بالإضافة إلى استبيانات دورية لقياس نسبة السعادة لدى المتعاملين، فضلاً عن رفد بيئة العمل بالخبراء والمتخصصين من الكفاءات الوطنية حيث وصل عدد الخبراء والمتخصصين في إقامة دبي إلى 124 خبير ومتخصص.

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