«الزراعة والسلامة الغذائية» تنشر توضيحاً بخصوص بسكويت أوريو

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها.



وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتواء بسكويت "أوريو" والذي يحمل العلامة التجارية "أوريو" وتنتجه شركة "موندليز الدولية" على نسبة من كحول الإيثانول وبعض من مشتقات شحم الخنزير بما يجعله منتجا غير حلال، هي شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.



وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تتبع ما ينشر من أخبار حول مطابقة وملاءمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم، حيث تقوم الهيئة "بعد التحقق من صحة تلك الأخبار" باتخاذ إجراءات وقائية سريعة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال تم اكتشاف وجود منتجات غير ملائمة أو غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتجات غير حلال أو تحتوي على مكونات غير مصرح بها، حيث يتم التحفظ عليها وسحبها من الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار وجودها في الأسواق.

كما تتبنى الهيئة عدة قنوات اتصال مع الجمهور (بمختلف وسائل الاتصال) لتلقي أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار يخص أي مادة أو منتج زراعي أو غذائي، وتقوم بالرد المباشر مع بيان واقع الحال والنصح والإرشاد بعد التحقق من الموضوع المطروح ودراسته.

ودعت الهيئة إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم وضع المستهلك بطبيعة الإجراء الذي يتم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز