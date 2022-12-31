أفضل وجهات دبي لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال رأس السنة

المصدر: البيان

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تستعد دبي لإبهار العالم مجدداً من خلال عروض احتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة عبر عرضها السنوي الضخم الذي يشاهده مئات الآلاف ممن ينضمون إلى الاحتفالات المبهجة ليعيشوا أجواء وتجربة ترفيه مميزة، وكذلك في العديد من الأماكن الأخرى في الإمارة.

وبهذه المناسبة أصدرت براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دليلاً تفاعلياً لأفضل وجهات دبي لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال رأس السنة في دبي.

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