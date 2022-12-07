سلطان القاسمي يوجه ببدء المرحلة الثالثة من التأمين الصحي لمواطني الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببدء المرحلة الثالثة من التأمين الصحي ضمن برنامج التأمين الصحي لمواطني الشارقة، وهي المرحلة التي تأتي بعد المرحلة الأول التي كانت بشمول الموظفين وأبنائهم ، ثم المرحلة الثانية التي شملت كبار المواطنين ممن أعمارهم فوق ال 60 عاماً في الامارة لتلقي العلاج المجاني بمستشفى الجامعة بالشارقة .

أعلنت ذلك عفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الشارقة، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة شملت فئتين ، الأولى وهي التأمين الصحي لوالدي وابناء الموظفين العاملين في حكومة الشارقة المواطنين ، أما الفئة الثانية وهي شمول التأمين الصحي لمن تجاوز ال 55 عاما بمستشفى الجامعة من مواطني الامارة سواء أكان منتفعا من الاعانة الاجتماعية أو غير منتفع ، كما تشمل موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة ، وسيشمل ذلك حوالي 30 ألفا ممن لم يشملهم التأمين سابقا .

وأكدت أنه يجري العمل على دراسة الأعداد والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتأمين، وجار الحصر بصورة مدروسة عن طريق هيئة الصحة بالشارقة ، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية بالشارقة ، فسيتاح العلاج المجاني لمن هم فوق سن الخامسة والخمسين ، لافتة الى أنه من قبل يمنحون خصما بنسبة 50 % ، أما حاليا أضحى العلاج مجانا ، كما أن موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة .

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